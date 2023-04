Svědek o tom, jak Sabina balila Muradova na Oktagonu: Nezkrotný zadek a touha

Zdroj: Profimedia

Bývalý partner Moniky Bagárové a úspěšný MMA zápasník Makhmud Muradov veřejně přiznal vztah s o deset let mladší hvězdičkou reality show Love Island Sabinou Karáskovou. Vztah nějakou dobu tajili, a to z pochopitelných důvodů. Nikdo jim ze začátku nedával moc šancí. Tento pár totiž vznikl velmi bizarním způsobem.

O chození Muradova se Sabinou se spekulovalo už od konce minulého roku. Oba dva byli se svými vyjádřeními na veřejnosti i sociálních sítích velmi opatrní. I když se spolu už ukázali na jednom MMA galavečeru, vztah zůstával stále zahalen tajemstvím.

Osudové setkání

Vše začalo jednoho prosincového večera, kdy si Sabina se svým tehdejším přítelem Zbyňkem vyrazili na galavečer bojových sportů organizace OKTAGON do Ostravy. „Vypadali hodně zamilovaně, pořád se natáčeli, bavili se s ostatními lidmi z Love Islandu, ochotně se fotili s fanoušky a když už seděli na svých místech, neustále se sebe dotýkali,“ prozradil kafe.cz člověk, který se galavečeru také účastnil. Pro Sabinu a Zbyňka byla pozornost tolika fanoušků něčím novým, bylo to přeci jen pár týdnů poté, co opustili vilu na Kanárech. Sabině se popularita nejspíše zalíbila více, než je zdrávo. „Už na tom Oktagonu se na sebe snažila strhnout pozornost. Během zápasů si zakrývala oči, když natáčela s někým Tik Tok. Byla středem pozornosti a dělala neuvěřitelné vylomeniny. Její kroucení zadku snad neuniklo nikomu z přítomných,“ dodal jeden z diváků. Touha po tom, aby se na ni upřely zraky ostatních a hlavně Muradova, byla evidentně obrovská a vyplatilo se.

Focení s hvězdou

Za osudové seznámení Sabiny a Muradova mohl nejspíše samotný Zbyněk. Mladičký účastník Love Islandu se netajil tím, že je velkým fanouškem MMA. Právě on inicioval fotografování s Muradovem. Sabina svůj snímek s MMA zápasníkem sdílela na Instagram a Muradova označila. Ten neváhal a obratem jí napsal. Zbyněk hned pár dnů na to konverzace mezi Muradovem a svou přítelkyní objevil v jejím telefonu. Tento fakt neunesl a s mladičkou brunetkou se okamžitě rozešel. Od té chvíle se definitivně začal psát nový příběh lásky.

První vyjádření

Oficiální vyjádření páru přišlo až po několika měsících. Video na Instagram nahrával Mach a v pozadí vykukovala mladičká tanečnice. „Čau lidi, to jsme my a chceme se vyjádřit k situaci, co se týče nás dvou. Protože když spolu někam půjdeme, tak chceme předejít tomu, zda jsme spolu, nebo nejsme spolu. Tak ano, jsme spolu. A chceme vám to říct přes naše sociální sítě. Asi nás máte rádi, chceme, abyste to věděli od nás a jsme šťastní. Moc vám děkujeme, že nám fandíte, nebo nefandíte,“ uvedl zamilovaný pár.