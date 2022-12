Nekončící doteky: Vztah Sabiny a Zbyňka popsal svědek, rozchod nikdo nechápe

Zdroj: TV Nova

Stříbrný pár z Love Island Česko nezvládl přechod do reality. Láska jim po návratu z ostrova vydržela pouhý měsíc. Málokdo by ovšem tipoval, co za rozpadem vztahu stálo. Zbyněk a Sabina si vyrazili na galavečer MMA zápasů, místo hezkých vzpomínek si odvezla Sabina číslo na jednoho z nejlepších bijců Makhmuda Muradova.

Zbyněk neudržel své emoce na uzdě a začal na sociálních sítích vydávat jedno vyjádření za druhým. Sabina dlouho mlčela, později se ovšem vyjádřila prostřednictvím svého Instagramu také.

Flirtování před Zbyňkem

Prvotní spekulace rozchodu mladého páru přišly v moment, kdy si Zbyněk začal na sociálních sítích shánět bydlení. Fanoušky to zarazilo, protože Zbyněk bydlel už od konce Love Islandu u Sabiny. Následně přišly první slova Zbyňka o tom, co vše se mezi ním a Sabinou stalo, fanoušci nestačili zírat. „Byli jsme spolu na Oktagonu v Ostravě, vrátili jsme se a Sabina si večer začala psát s Muradovem. Už druhý den ji zval na rande a dal jí na sebe telefonní číslo. Sabina mi říkala, že o nic nejde, že je to jen sranda,“ svěřil se redakci nova.cz Zbyněk.

„Ještě o víkendu jsem od ní odešel.“ Podle přítomných diváků se v Ostravě od sebe Zbyněk se Sabinou nehnuli, na to, že by měl přijít v následujících dnech rozchod, to rozhodně nevypadalo. „Vypadali hodně zamilovaně, pořád se natáčeli, bavili se s ostatními lidmi z Love Islandu, ochotně se fotili s fanoušky a když už seděli na svých místech, neustále se sebe dotýkali,“ prozradil kafe.cz člověk, který se Oktagonu také účastnil.

Lež v přímém přenosu

Psaní s Muradovem nebylo podle Zbyňka to jediné. „Řekla mi, že jede za rodinou na chatu. Muradov začal přidávat na Instagram příspěvky, že je v Alpách a den potom sdílela Sabina fotky z hotelové snídaně. Ty fotky mi poslal jeden nejmenovaný člověk. Nejspíš jsou momentálně spolu v Alpách,“ tvrdil Zbyněk. Po tomto Zbyňkově obvinění prolomila Sabina mlčení a řekla svou verzi příběhu.

„Byli jsme na Oktagonu, kde jsem se vyfotila s jedním zápasníkem. Ten mi na příspěvek na Instagramu slušně odpověděl zprávou, jestli jsme se Zbyňkem v pořádku dojeli domů. Myslím, že nemám zakázáno se s někým bavit, psali jsme si úplně normálně. Zbyněk si všechny ty zprávy nahrál, takže o tom, jak to bylo, ani nemůžu lhát. Nepsali jsme si nic, co by Zbyňkovi mělo vadit.“ Sabinu ovšem nejvíce mrzelo to, že jí Zbyněk vlezl do telefonu. „Zprávy si nejen přečetl, ale taky natočil, a to je pro mě nepřípustné. Na to konto jsem přišla domů a on se se mnou rozešel. Po dvou dnech se mi omlouval, že to chce vrátit zpátky, ale já jsem řekla, že přes tohle u mě nejede vlak, klesla moje důvěra.“

Muradov Sabinu potopil

Sabina výlet s Muradovem ve svém vyjádření nepopřela. „Zbyněk se se mnou rozešel, neví, co jsem dělala potom a jen si domýšlí. Jestli jsem po rozchodu s někým někam jela nebo se s někým sešla, to jsou Zbyňkovy teorie, v tu dobu už jsme spolu nechodili,“ řekla rázně Sabina. Ex Moniky Bagárové na své vyjádření také nenechal dlouho čekat, jeho slova ovšem mladičké hvězdičce nejspíše ublížila. "Nemůžu za to, že se holky chtějí zviditelnit. Že za mnou chodí, fotí se a chlubí se," sdělil redakci eXtra.cz.

Love Island after

Dle instagramových účtů Pítra a Gábiny, kteří byli účastníci prvního Love Islandu a moderovali zákulisní pořad druhého dílu Love Island, se můžou fanoušci brzy těšit na exkluzivní vyjádření Zbyňka i Sabiny. Na svých sítích odhalili, že speciální díl se natáčí. Na místě byl Zbyněk i Sabina.