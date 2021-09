Sabina Laurinová se pyšní krásnou dcerou, ta jde ve stopách slavného otce

Zdroj: Profimedia

Sabina Laurinová je matkou dvou dcer a starší Valentýna jde ve stopách svých slavných rodičů. O protekci ale dcera Pepy Vojtka z Kabátů rozhodně nestojí a dokonce je jí známé příjmení prý často na obtíž!

Valentýna Vojtková je dcerou Sabiny Laurinové a Pepy Vojtka, své slavné rodiče ale do společnosti mladá tanečnice doprovází málokdy.

Vojtková studuje pražskou konzervatoř a frontman kapely Kabát je na ni za to náležitě pyšný. "Studuje na pražské konzervatoři a je moc šikovná. Strašně jí přeju, aby se jí co nejdéle dařilo, protože je to hodně dřiny a brzy se končí," pochlubil se před časem Blesku.

Ačkoliv by mohla Valentýna skvěle využít protekce od svých příbuzných ze světa celebrit, zarytě se tomu brání, kariéru si chce totiž vyšlapat úplně sama.

Vojtková studuje balet na pražské konzervatoři.

Styděla bych se, kdybych něco dokázala díky protekci

Valentýna Vojtková se věnuje baletu, nikdy jí ale nenapadlo využít slávy svých rodičů.

"Jsem narozená ve znamení Býka, takže jsem tvrdohlavá. Navíc nemám ráda, když má někdo protekci. Já bych se sama za sebe styděla, kdybych věděla, že jsem něco dokázala díky protekci. Mně by to potom nedělalo radost," přiznala nedávno Valentýna v rozhovoru pro časopis Story.

Právě kvůli nálepce protekčního dítěte se Vojtková vyhýbá chození do společnosti v doprovodu matky či otce, na oslavě narozenin Františka Janečka se po dlouhé době ukázala se Sabinou Laurinovou.

Valentýna nedávno oslavila 19. narozeniny.

Nevybrala jsem si na tohle dobré rodiče

"Není to tím, že bych s ní už nikam nechtěla chodit. Jde mi spíš o tu pracovní stránku, aby se hned nevyrojily informace, že jsem se někam dostala z protekce. Navíc jsem dcera nejen Sabiny Laurinové, ale i zpěváka Pepy Vojtka. Prostě jsem si na tohle nevybrala dobré rodiče," vysvětlila Valentýna Vojtková Blesku, proč se v poslední době vyhýbala chození ven s rodiči.

"Hodně lidí si třeba řekne, že to díky nim ta holčička bude mít lehčí, ale ono je to naopak. Já si chci svou kariéru budovat sama," dodala Valentýna.

Laurinová má s dcerou hezký vztah.