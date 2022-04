Sabina Laurinová slaví narozeniny: Kolegové pro ni připravili krásné překvapení

Zdroj: FTV Prima

Jen stěží lze uvěřit, že krásná Sabina Laurinová oslavila své padesáté narozeniny. Nestárnoucí herečka se dočkala nádherné gratulace i od svých kolegů ze seriálu ZOO, kteří se jí rozhodli popřát všechno nejlepší rovnou na place. Herci i členové štábu ji s dortem a kyticí naprosto zaskočili. Z jejich gesta byla nadšená a z tváře nemohla sundat radostný úsměv.

Přesně v okamžiku, kdy padla ve vile Novotných poslední klapka, čekalo na herečku Sabinu Laurinovou překvapení, protože seriálová Alice Novotná slavila kulaté jubileum. A to si kolegové ani štáb nemohli nechat ujít. Na nic netušící herečku se tak v jeden okamžik spustila písnička, v náručí jí přistály květiny a obrovský čokoládový dort.

Nic netušila

Krásné kulatiny oslavila Sabina Laurinová se svou seriálovou rodinkou na natáčení seriálu ZOO. Pod záminkou toho, že se musí něco upravit na jejím kostýmu, ji režisér Jaromír Polišenský odvolal z placu, aby se mohly předaly dary. „Říká to každý, že to nečekal, ale já jsem opravdu netušila, co se chystá. Vždy je divné, když se mají lidi někam z placu hromadně přesunout, to je tak trošku podezřelé. Najednou se všichni přesunuli, nebo se někdo schovával, abych ho nezahlédla. Ale v ten okamžik mě to opravdu nenapadlo. Pak jsem vyšla ven a bylo,“ přiznává herečka s úsměvem.

„Je to takový malý příjemný mejdan. Vždy jsem na svoje narozeniny pracovala. Oslavu zatím nepřipravuji, asi ji odložím, protože mejdany jsou lepší neplánované a později. Myslím, že přijde lepší čas a počasí,“ prozrazuje, jak bude svoje kulatiny herečka trávit. „No, i když možná v rodině to trochu oslavíme. Dcera Vája je 28. dubna, a tak si to doma hezky vyměníme. Doma už mi není ,cet‘ a dceři Váje už za pár těch ,cet‘ bude.“

Seriálová dcera číslu nemohla uvěřit

Mezi gratulanty samozřejmě nechyběla ani seriálová dcera Michaela Pecháčková a tchyně Jana Švandová. I ty se přidaly s přáním „Sabina je skvělá. Nejlepší máma, kterou bych si na natáčení mohla přát. Kolik že jí je? Padesát, to bych jí nehádala. Děláte si srandu, že jo? Tak pětatřicet! Přeju jí, aby byla stále vtipná, krásná, šťastná, zdravá a potkávaly jsme se před kamerou co nejčastěji. Moc mě to s ní v ZOO baví a je s ní neskutečná legrace,” prozrazuje seriálová dcera Sid. To Jana Švandová se s oslavenkyní zná déle, a zatímco přemýšlí, Sabina jí skočí do řeči. „Když jsem se poznala s Janou, bylo mi asi dvacet. Hrály jsme spolu ve hře Tango. To bych chtěla říct!“

„A pak jsme spolu trávily hodně času na natáčení seriálu Drahá tchyně na Slovensku. Co já bych Sabině popřála? Sába je člověk, který je v životě šťastný. Má skvělé děti, má práci, je krásná, zdravá, tak ať jí to co nejdéle vydrží. Tak možná tohle bych jí přála,” vyslovila nahlas své přání Jana Švandová. A co na to číslo 50 Sabina Laurinová říká? „Začínají mi nejlepší léta!“