Sabina z Love Islandu pálí po Muradovovi: Slova o hezkém začátku i Rumince

Sabina a Zbyněk, kteří se dali dohromady během natáčení druhé řady česko-slovenské verze reality show Love Island, už nějaký ten pátek pár netvoří. Namísto toho se Sabinino jméno stále častěji skloňuje v souvislosti s MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem. Krásná tanečnice přiznala, co vlastně mezí ní a sportovcem vzniká.

I když během vysílání show Love Island na mnohé Sabina a Zbyněk působili jako ten nejzamilovanější pár, po návratu do reality se všechno rozpadlo jako domeček z karet. Zbyněk totiž objevil Sabininy konverzace s MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem a od tanečnice odešel. Sabina se ho v tu chvíli snažila přesvědčit o tom, že její komunikace s expartnerem Moniky Bagárové nic neznamenala, dnes to ale vypadá docela jinak.

Začátek něčeho hezkého

Sabina a Muradov totiž zůstali v kontaktu i nadále a stále si píší. A dle jejích slov si spolu rozhodně nepovídají jen jako přátelé. „S Machem v kontaktu jsme, myslím, že to je normální. Nevidím v tom nic, co by bylo nějaké strašné. Necháme se překvapit, jestli to bude začátek něčeho hezkého,” uvedla účastnice show Love Island v pořadu TALK!.

A pokud by se vyvíjely věci tím správným směrem a seznamování a oťukávání Sabiny a Macha přerostlo v něco většího, tanečnice by ráda poznala i jeho dceru Ruminku, kterou má zápasník se svou bývalou partnerkou Monikou Bagárovou. „Nechám to ke zvážení na nich (na rodičích Ruminky, pozn. red.), jestli bych ji poznala. Já určitě poznám nové fajn lidi nebo dětí, ale do tohoto vůbec nemám právo nějak zasahovat nebo rozhodovat,” vysvětlila Sabina.

Podivné mlžení

Zatímco ovšem Sabině o Muradovi nedělá problém mluvit a prozrazovat, jak se věci mají, zápasník sdílný rozhodně není. Ba co víc, v rozhovoru pro eXtra.cz tvrdil, že žádnou Sabinu z Love Islandu nezná. Pro to má ale bývalá láska Zbyňka Vlčka vysvětlení.

„Já jsem to od něj neslyšela, a pokud něco takového řekl, měl by k tomu asi důvod. Nemrzelo by mě, i kdyby to řekl. Občas je fajn si nechávat věci pro sebe,” míní Sabina.