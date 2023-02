Muradov konečně vyvedl Sabinu z Love Islandu, Zbyněk si neodpustil poznámku

Zdroj: Profimedia

Nedávno odkryla veřejnosti svého nového partnera Monika Bagárová, nyní se poprvé mezi lidmi ukázal s novou partnerkou i Makhmud Muradov. O jeho vztahu se Sabinou Karáskovou se šeptalo už delší dobu. Muradov známost s mladičkou Sabinou několik týdnů zpět ještě zapíral.

Zápasník a sympatická tanečnice se seznámili dost kuriózním způsobem. Na jednom z galavečerů MMA zápasů Oktagonu byla v hledišti Sabina se Zbyňkem. V prosincový večer dorazili na Oktagon s dalšími účastníky Love Islandu, v hledišti ovšem nechyběl ani Muradov. Sabina i Zbyněk se s ním vyfotili a společný snímek umístili na Instagram, Muradov poté Sabinu kontaktoval a začali si psát. Zbyněk jejich zprávy v telefonu brzy objevil a na řadu přišel rozchod.

Setkání po rozchodu

Sabina a zápasník spolu vyrazili na galavečer bojových sportů KSW 79 do Liberce. Zajímavé ovšem bylo, že si tuto sportovní událost nenechal ujít ani Zbyněk, bývalý partner mladičké brunetky. Zbyněk bojovým sportům také holduje, vyzkoušel si i pár zápasů v amatérském MMA. Dorazil ve společnosti vítězů Love Islandu Kryštofa a Denisy. Právě Kryštof se nyní připravuje na zápas v MMA organizaci Clash of the stars.

Sabina i Zbyněk následně dělali, že se nic nestalo. Zatímco miláček fanoušků Love Islandu přidal na svůj Instagram příspěvek z galavečera, Sabina na svých sítích mlčela. „Večer plný krásných zápasů a skvělé atmosféry,“ okomentoval fotku z liberecké arény Zbyněk, z jehož úst to zákonitě znělo jako ironie.

Tajemný vztah

O vztahu Muradova a Sabiny se spekuluje už delší dobu. Na konci ledna si měli údajně užívat společnou dovolenou v Dubaji. Ačkoli Sabina nepřidávala na sociální sítě žádné fotky, neodpustila si jedno video, z něhož bylo patrné, že se tou dobou nacházela na stejném místě jako Mach. Jak to tak vypadá, hvězda loňského Love Islandu a úspěšný MMA zápasník se do žádných oficialit zatím nehrnou.