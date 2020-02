Mimořádné obavy: S dcerou Lucie Šafářové a Tomáše Plekance to nevypadá dobře...

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 19 730 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci úředník/úřednice-referent/ka zařazen/a do organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 19730 kč, mzda max. 28920 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště:, -Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, , Prvotní kontakt:, - podání písemné přihlášky do výběrového řízení, termín uzávěrky přihlášek: 28. 2. 2020, , Upřesňující údaje:, - nástup dle dohody, , - Charakteristika vykonávané práce: příprava řešení přestupků, zajišťování funkce registračního úřadu v rámci komunálních voleb. Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce "VŘ/REFERENT OVS - PŘÍPRAVA PŘESTUPKŮ" do 28.02.2020. Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (nebo dokladu povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail (přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). K přihlášce zájemce dále přiloží: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením); ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY. , , - Předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka , , - Požadavky: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku přestupkového řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku vítáno, administrativní dovednosti, velmi dobrá znalost práce na PC, komunikační schopnosti, schopnost samostatného řešení problémů a samostatného rozhodování, flexibilita a spolehlivost, ochota k dalšímu vzdělávání., , , Zaměstnanecké výhody:, - stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Pracoviště: Město brandýs nad labem - stará boleslav, Masarykovo náměstí, ďż˝.p. 1, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1. Informace: Jana Chvojková, +420 326 909 144.