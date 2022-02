Šafářová řekla, jak se seznámila s Plekancem: Láska na první pohled to nebyla

Zdroj: Profimedia

Dnes jsou nesmírně šťastní. Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec mají vše, po čem kdy toužili. Před dvěma lety se jim narodila dcera Leontýnka, vloni v září se konečně vzali a za pár týdnů přijde na svět i jejich syn. Když se ale tato zamilovaná dvojice seznámila, nic nenasvědčovalo tomu, že se do sebe nakonec bláznivě zamilují.

V současné době tvoří asi nejkrásnější sportovní pár Česka. Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec září úsměvy na všechny strany a mají k tomu hned několik důvodů. Vychovávají spolu dceru Leontýnku a také Plekancovy syny Adama a Matyáše, které má hokejista ve střídavé péči se svou bývalou manželkou Lucií Vondráčkovou. Po dlouhém plánování svatby, které zapříčinila také pandemie koronaviru, si zamilovaná dvojice v září loňského roku konečně řekla své „ano” a za nedlouho jejich rodinku doplní také syn, jenž se má manželům narodit v květnu letošního roku.

Přestože dnes mají Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec oči jeden pro druhého, o lásku na první pohled rozhodně nešlo. Tenistka hokejistu poprvé potkala na stadionu brněnské Komety. A dobrý dojem na ni zrovna neudělal. „Hrozně se soustředil na zápas. Říkala jsem si, že je takový nepříjemný,” vzpomínala na první setkání tenistka pro O2 TV Sport.

Šťastná rodina

Na začátku jejich vztahu si musela Šafářová projít poměrně složitým obdobím. Spousta lidí se na ni totiž dívala jako na člověka, který rozbil manželství Lucie Vondráčkové a odloudil pohledného hokejistu od rodiny. Tak to ale nikdy nebylo. „Ti, co mě znají, vědí, že bych ničí manželství nikdy nerozvrátila. Svědomí mám čisté,” nechala se slyšet před časem Šafářová v jednom z rozhovorů podle zeny.iprima.cz.

Nakonec se ale všechno ustálilo a všichni začali páru přát štěstí. Dokonce i Tomášovy synové z předchozí manželství jeho novou lásku vzali naprosto skvěle. „S kluky mám perfektní vztah. Říkají mi teta Šafi,” dodala ještě tenistka s tím, že Adam a Matyáš skvěle vycházejí i s dvouletou Leontýnkou.

Štěstí jim přeje i Vondráčková

Přestože se v době rozvodu zdálo, že je Lucie Vondráčková nesmírně ublížená a novou partnerku svého manžela nemůže překousnout, dnes už je všechno jinak. „Teď, jak to sleduju, si k sobě Tomáš vybral správně. Funguje jim to spolu hezky a držím jim palce. Já ničeho nelituji, prožila jsem s Tomášem moc krásných osm let,” řekla zcela smířeně a spokojeně zpěvačka v pořadu Face To Face.