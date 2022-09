Rvačka o Sagvana Tofiho: Které slavné krásky se kvůli němu málem popraly?

Zdroj: Profimedia

Svůdník, proutník a vymetač večírků, takový byl v 80. a 90. letech herec a zpěvák Sagvan Tofi, idol té doby. Sagiho plakáty zdobily dívčí pokojíčky a maminky si představovaly, jak prožívají s tímto exotickým rebelem milostná dobrodružství. Lamač ženských srdcí se toho nebál a na rozdíl od slušného Vaculíka klidně chodil i se dvěma slavnými ženami současně.

Kdo by neznal legendární film Kamarád do deště, kde hraje právě Tofi s Vaculíkem a díky němuž se opravdu kamarádi na život a na smrt stali. Je to ale s podivem, každý je tak jiný. Lukáš je hodný, charakterní, čestný a věrný muž, který si vždy pečlivě hlídal své soukromí a Sagvan je naproti tomu rebel, exhibicionista a v neposlední řadě svůdník, kterému celý život skáčou ženy do postele.

"Jestli jich bylo 924 nebo 1024? Vážně nevím. Ženy jsou to nejhezčí na světě, co může chlapa potkat. Vedou se kvůli nim války, chlapi chtějí být slavní, aby získali jejich pozornost. A já měl to štěstí, že mi na to stačily tři filmy," řekl před časem Sagvan Tofi pro Blesk.

Není tedy divu, že v době jeho největší slávy se do něj zamilovaly i dvě slavné ženy. Nebyl to nikdo jiný než zpěvačka Dara Rolins a modelka Simona Krainová. Obě si myslely, že jsou pro Sagiho jediné a nikdy by je nenapadlo, že snědý seladon chodí s oběma kráskami najednou a ještě se přitom královsky baví.

Tofi si užíval života plnými doušky

Tofi byl na zájem žen prostě zvyklý a nebál se ho využít. I když ho, dle svých slov, občas až obtěžoval. Především pak poté, když nebyla dotyčná úplně jeho typ. Když ale chemie fungovala, dotyčná často skončila v Sagiho posteli, ale bohužel pro ni si druhý den nepamatoval ani její jméno.

"Dokonce se mi stalo, že jsem si začal nějaký románek, ale pak jsem zakrátko tu holku vůbec nemohl poznat, protože jsem si ji prostě nezapamatoval. Teď už to mám samozřejmě hozené jinak,“ práskl na sebe v pořadu Intim Night.

Jednou ale došlo i na něj a to právě kvůli zmíněnému chození s Darou i Simonou zároveň. Obě ženy se to dozvěděly a chtěly se sejít, aby to klidně i ručně vyřešily jednou provždy. Řekly si detaily vztahu s hercem a nakonec se rozhodly, že ho obě pošlou k vodě. To Sagi tehdy rozhodně nečekal, na nějaké kopačky od žen nebyl zvyklý. Ty rozdával tak maximálně on.

Dara Rolins a Simona Krainová se kvůli němu málem popraly

Měl ale smůlu. Ze Simony a Dary se staly nejlepší kamarádky, které si v pražských Dejvicích koupily byty vedle sebe a několik let si užívaly společných pařeb, večírků, grilovaček a mejdanů. Jedna bez druhé neudělaly ani ránu. Nakonec vše skončilo v okamžiku, když si Krainová vzala za muže Bořka Slezáčka, kterého Rolins nesnášela.

Sagvanovi však obě krásky časem odpustily a dodnes jsou všichni tři přátelé a krasavec na své dvě bejvalky, které ho vypekly, nedá dopustit. I on sám je dnes už ukázkovým otcem dcery Satine a partnerem Aleny, která ho dokázala zkrotit.