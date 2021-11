Ženy Sagvana Tofiho: Simona Krainová s Darou Rolins se kvůli němu málem popraly

Zdroj: Profimedia

Hvězda 80. let a věrný přítel Lukáše Vaculíka zdobil na plakátu nejeden puberťácký pokojíček. Sagvan Tofi byl prostě idolem své doby a ženy mu skákaly rovnou do postele. Na rozdíl od slušňáckého Lukáše se nebál ukázat ďábla v sobě. Dokonce chodil s dvěma ženami najednou.

Říká se mu hvězda jednoho filmu a hitu. Díky filmu Kamarád do deště a písni Dávej, ber je z tmavého lamače ženských srdcí celebrita navždy. Nyní už nebalí jednu ženu za druhou, ale je spořádaným otcem dcery, rád však na své zářezy z mládí zavzpomíná.

"Jestli jich bylo 924 nebo 1024? Vážně nevím. Ženy jsou to nejhezčí na světě, co může chlapa potkat. Vedou se kvůli nim války, chlapi chtějí být slavní, aby získali jejich pozornost. A já měl to štěstí, že mi na to stačily tři filmy," řekl Sagvan Tofi pro Blesk.

Dokonce přiznal, že mu občas byl zájem žen až nepříjemný. Ale když prý zafungovala chemie, rozhodně se nebál své slávy využít.

Jména některých milenek si ani nepamatuje

"Dokonce se mi stalo, že jsem si začal nějaký románek, ale pak jsem zakrátko tu holku vůbec nemohl poznat, protože jsem si ji prostě nezapamatoval. Teď už to mám samozřejmě hozené jinak,“ smál se v pořadu Intim Night.

Jednou se mu dokonce stal trapas. Chodil s dvěma krásnými a sexy ženami českého showbyznysu najednou. Nešlo o nikoho jiného, než o topmodelku Simonu Krainovou a zpěvačku Daru Rolins. Ženy se to však dozvěděly, sešly se a vše si vyříkaly. Takže místo očekávané bitky se z nich staly kamarádky na život a na smrt. Sagvana obě opustily a začaly si užívat společné pařby, které trvaly několik let. Dokonce si vedle sebe koupily byty a plánovaly takhle žít celý život. Vše se nakonec pokazilo se Simoniným manželstvím s Bořkem Slezáčkem, které Dara prostě nerozdýchala.

Krainová s Rolins s ním chodily zároveň

Sagvan dnes s oběma kráskami kamarádí a nedá na ně dopustit. Patří mezi blízké ženy jeho života. Nyní už se Sagi uklidnil a je slušným otcem a partnerem krásné Aleny. Ta se na něj občas umí pěkně naštvat. Naposledy mu dala sežrat účast v reklamě, kde se válel se silikonovou pannou. Dokonce s ním odmítla jet i na dovolenou a poslala jen jejich dceru Satine.

Nutno podotknout, že krize už je dávno zažehnána a Sagvan opět žije s jedinou ženou svého srdce, která ho dokázala zkrotit.