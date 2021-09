Legendární Šakalí léta: Roli Bejbiny měla dostat Geislerová, neuměla však tančit

Zdroj: Profimedia

Muzikálová komedie podle námětu Petra Šabacha vypráví o dejvické partě, do jejíž života vtrhne rokenrol. Ve filmu exceloval Martin Dejdar, který ukázal, že je nejen skvělým hercem, ale hlavně tanečníkem. Od té doby se tento film stal nesmrtelnou legendou.

Pamětnická povídka spisovatele Petra Šabacha, který už bohužel není mezi námi, vypráví o Dejvicích 50. let, které si žily poklidným životem, než do jejich všedních dnů vstoupil mladík jménem Bejby. Rodiče z něj byli zděšeni, ale místní omladina nadšena. Svým výstředním chováním, oblečením a tancem na rokenrolové rytmy si je získal. Pro mladou generaci dejvických kluků se stal ikonou.

„Hřebejk s Jarchovským za mnou přišli, jestli by z mé povídky nemohli udělat film, tak říkám, ježíšmarjá, proč ne. Pak se rozhodli, že to bude muzikál, a když jsem se jich zeptal, kdo tam bude hrát hlavní roli, řekli, že Dejdar. To jsem začal trochu čumět, protože jsem měl představu nějakého šestnáctiletého kluka. Nakonec jsem ho akceptoval a je to v pohodě, i když nejlepší je Semotán a Abrhám,“ prozradil před lety v rozhovoru pro Českou televizi Petr Šabach.

Písně Ivana Hlase se staly legendární

Ve filmu si můžete poslechnout spoustu písní Ivana Hlase, které si dodnes brouká nejeden filmový fanda, ale můžete se potěšit i pohledem na skvělé herecké obsazení. Například na Jakuba Špalka, Martina Dejdara či Josefa Abrháma. Film získal roku 1993 Českého lva za nejlepší film, nejlepší režii, nejlepší hudbu i nejlepší mužský herecký výkon.

Existuje však několik zajímavostí, které jste o filmu nejspíš nevěděli a mohly by vás zajímat.

Jednou z nich je, že roli Bejbiny si měla zahrát oblíbená a v té době velmi obsazovaná herečka Aňa Geislerová. Na zkouškách se ale ukázalo, že neumí pořádně tancovat a nezvládla by to, proto byla přeobsazena. Její roli převzala Sylva Tománková.

Stejné to bylo i s Petrem Nárožným, který si měl zahrát příslušníka SNB Prokopa. Nakonec se ho však Hřebejk rozhodl vyměnit za Josefa Abrháma. A dobře udělal. Abrhám si za roli odnesl ocenění Českého lva za nejlepší herecký výkon.

Slavní kameramani se odmítli na filmu podílet

Problém byl i s výběrem kameramana. Osloven byl Jaroslav Brabec nebo třeba Miroslav Ondříček. Oba však práci odmítli. Nakonec film natočil Jan Malíř, který si režiséra získal natolik, že následně točil většinu jeho dalších filmů. O úspěchu mluví i to, že Šakalí léta se stala nejnavštěvovanějším filmem roku 1994.

Martin Dejdar byl nešťastný, že nemohl písně nazpívat sám, ale musel pouze otvírat pusu na hlas Jana Kalouska. Za Jakuba Špalka zase zpíval Ivan Hlas a za Jitku Asterovou Leona Machálková.

Na natáčení měl Hřebejk k dispozici 25 miliónů korun, což byla tenkrát pěkná suma peněz. Nakonec ale nezaplatil jeden z producentů a pět miliónů doplatila televize Nova, která se tím stala hrdým partnerem tohoto filmu.