Hláška "Harry, jdu do baráku" se během let stala již naprostým kultem. Komedie Sám doma byly natočeny dva díly s prakticky stejným obsazením, v díle třetím už se objevil jen Macaulay Culkin. Jak se změnil on, to víme, ostatně bulvární plátky o něm píší poměrně často, ale co zbytek rodiny McCallisterových a dva Mokrý banditi? To si ukážeme nyní.