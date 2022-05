Dali lásce další šanci? Sámer Issa se vedle expartnerky rozzářil

Zdroj: Profimedia

Vztah zpěváka Sámera Issy a Julie Šulcové vypadal nadějně a poměrně dlouhou dobu se zdálo, že někdejší účastník Česko hledá Superstar našel tu pravou. Na začátku letošního roku ale dvojice k překvapení mnohých oznámila, že vztah dospěl ke svému konci. Je tomu ale skutečně tak?

Ještě nedávno se zpěvák Sámer Issa radoval ze šťastného vztahu s o třináct let mladší Julií Šulcovou, pak ale partneři zničehonic přišli s tím, že se rozcházejí. Rozdělila je Juliina pracovní cesta do Dubaje. Tam se podle webu eXtra.cz Julie dokonce seznámila s italským podnikatelem a vypadalo to tak, že je její láska k Sámerovi skutečně už jen minulostí. To jí ovšem zpěvák rozhodně neměl za zlé. I po rozchodu totiž zůstali nadále přáteli, což dokázali i po Juliině návratu zpět do Česka.

Jen přátelé?

Údajní kamarádi společně vyrazili na módní přehlídku návrhářky Debbie Brown, na které byl Sámer nejen divákem, ale také modelem. A vedle bývalé partnerky zářil úsměvy. Přestože prozatím dvojice podle všeho skutečně udržuje svůj vztah čistě na přátelské úrovni, sám Sámer nevylučuje, že by jednoho dne mohlo opět dojít ke vzplanutí. „Jak se Julie vrátila, tak jsme si o všem promluvili a teď spolu budeme točit i videoklip. Takže jsme se vlastně udobřili a uvidíme,” nechal se Sámer slyšet pro web ŽivotvČesku.cz.

Žádná jiná

Přestože se na začátku letošního roku mluvilo o rozchodu, Sámer o konci vztahu jako takovém nyní nehovořil. „Julie Anna odjela na půl roku do Dubaje, tak jsme si řekli, že si dáme pauzu, že by to nemělo cenu,” uvedl k tmavovlasé krásce zpěvák a dodal, že od jejího odjezdu mimo Českou republiku se dokonce vzdal jakýchkoliv jiných žen.

Zdá se tedy, jako by do poslední chvíli čekal, až se Julie vrátí. K jeho štěstí jí její vztah s italským podnikatelem nevyšel, a tak má Sámer ještě větší šanci, že její srdce bude patřit opět jen jemu. Podle vzájemných pohledů lze ale velmi dobře předpokládat, že ani Julie nebude mít problém navázat tam, kde se Sámerem naposledy skončili.