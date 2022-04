Sámer Issa ukázal, jak žije v Nuslích: Exkluzivní snímky odhalují jeho soukromí

Zdroj: kafe.cz

Máte-li chuť potěšit se se zvířenou, ale necestovat až do pražské zoologické zahrady v Troji, radíme navštívit zpěváka Sámera Issu v Nuslích. Jeho rozlehlejší byt 2 plus kuchyňský kout je pro něj nejen „hlavním stanem“, kde přebývá, ale rovněž chovnou stanicí, neboť si ho užívá společně s dvěma psy, anglickým buldokem Bobem a grifonkem Tracy a dvěma kočičími dámami.

V jeho domácnosti dál nechybí ani agamy, ještěrky, kvanta rybiček, mloci a ještě před nedávnem si tu v klídku a pohodě žili i pavouci, hadi a želvy. Zvěře tedy více než dost, jen jsme tu nenarazili na osobu krásnějšího pohlaví, která by dodávala obydlí lesku, tedy slečnu či paní, protože jak nás šéf informoval, je momentálně single. A prý dočasně mu to vyhovuje, ale nesmí to být na doživotí.

„No, víte, jsem milovníkem všeho živého a tedy nejen žen a dívek, ale i zvířat, takže kromě hlavní pěvecké profese je mou doménou i skládání písniček a muziky, jsem také producentem, a jak vidíte, rovněž chovatelem, navíc zdatným kuchařem. Třeba včera jsem si dělal kachnu s knedlíkem a zelím, pro vás vytvořil na svačinku skvělé volské oko a k tomu všemu jsem ještě i nepřehlédnutelným pokladem do domácnosti - tedy uklízečkou. Smeták, mop nebo vysavač mi rozhodně nejsou cizí. To všechno zvládám a dělá mi to radost. A když jsem péčí o domácnost uondán, skočím na koloběžku a objíždím byt na ní, přeci jen je ovšem občas třeba vypnout. Dojedu si sem tam na balkon, který slouží tak trošku jako skladiště haraburdí, a v klidu chvilku relaxuji,“ se smíchem nám vysvětlil Sámer, na jehož pozvání jsme jeho útulný vigvam navštívili.

O tom, že je hlavně zpěvák a skladatel, řeč byla a jak je na fotce vidno, často tvoří hudební pecky ve svém ministudiu s klávesami na kolenou. A když chce změnit nástroj, vezme do ruky kytaru a preluduje na ni.

„Dříve jsem bydlel na Vinohradech, tady jsem zhruba necelé dva roky, platím si hypotéku a až s ní skoncuji, budu tady tomu říkat můj nebo spíš náš rodinný domov. Hodně mi to tu vyhovuje, není to panelák, ale poctivá cihla, stropy jsou vysoké, takže když si prozpěvuji nebo hraji na klávesy, neruším nájemníky a mohu si třeba vyřvat plíce a nikdo to ani nezaznamená,“ opět v dobrém rozmaru sdělil náš hostitel.

Při obhlídce příbytku jsme zaznamenali i stolek, kde má vystaveny trofeje z pěveckých soutěží, v ložnici má téměř perfektně ustláno a v obýváku zaujmou velice zajímavá zcela funkční starodávná keramická kamna. Stěny pak zdobí řadu obrazů, takže si můžete připadat tak trochu, že jste v malé a milé minigalerii.

„To jsou moje dílka,“ se skromností sobě vlastní se pochlubil autor. „Jsem vlastně i malíř, i když to, co udělám, neprodávám. Tvořím si pro potěchu nebo když mají zájem, i pro své přátele. Rembrandty ani Rubense či podobné velikány tu ovšem nehledejte. Všechno, co tu visí, je od Sámera Issy,“ lehce zabásnil pěvec.

Na první pohled je vidět, že tu má opravdu domov. Na nic neosobního tu nenarazíte, vše má svůj smysl a samozřejmě i pořádek a místo. Tradiční chlapský bordel tu chybí nebo když prý náhodou nějaký způsobí, okamžitě si s ním vlastními silami poradí. Chloubou je třeba i šatna, které vévodí napěchovaná skříň s módními výstřelky.

„Není ovšem jediná, další dvě jsou v předsíni. Jsem totiž na oblečení docela dost vysazený, takže když vyrážím ven a ne zrovna na koncertní vystoupení, nejčastěji je to do obchodů s oblečením a samozřejmě i do chovatelských potřeb pro krmi, aby nestrádali ani moji zvířecí kamarádi. Jinak, jak jsem řekl, zvládám v domácnosti skoro vše s výjimkou žehlení. To je moje slabina, kterou se zatím marně snažím odstranit. Praní mi jde hravě, dokážu i vytřídit, co s čím se v bubnu snáší, ala ježdění žehličkou po prkně je, bohužel pro mne, nepochopitelnou a velikánkou záhadou,“ sebekriticky ocenil své schopnosti Issa.

Sámer má za sebou jeden nedávno vydaný klip, teď se chystá do Holandska, kde natočí další dvě písničky. Předtím ovšem musí potrénovat doma u kláves, vyladit a doladit vše, aby se dílo podařilo. Prvními kritiky jeho nově vznikajících děl jsou jeho spolubydlící, především pak oba psíci.

„To je fakt. Sice když se přehmátnu, tak halasně neprotestují ani neštěkají, ale seberou se a jdou se raději natáhnout do ložnice. A to je neklamné znamení, že jsem něco zbabral a hned se to snažím napravit. Takže ano, jsou takovým lakmusovým papírkem a na jejich postřehy dám,“ dodal Sámer Issa a jelikož se jeho psí páreček začal hlasitě hlásit o svá práva, volným tempem se začal převlékat z domácího oblečení do venkovního. Tím nám docela jasně a nenápadně naznačil, že je audience u konce a přišla chvíle, kdy je nezbytné jít drobotinu honem vyvenčit. Neboť, jak ještě v rychlosti prozradil, lepší je prý psí bobky sbírat do pytlíku z trávy v parku, než znovu drhnout nedávno vycíděnou podlahu.

