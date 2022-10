Sámer Issa o vztahu s Vondráčkovou: Neřešili jsme, co si o nás kdo myslí

Zdroj: Profimedia

Když se před osmnácti lety objevil mladíček Sámer Issa, který dobře vypadal a uměl zpívat, v televizi, působil jako zjevení. Není divu, že se stal během několika týdnů slavný a měl našlápnuto k hvězdné kariéře. Třetí místo v historicky první SuperStar bylo pro mnohé překvapením, počítalo se, že zvítězí. Ale i tak je i po letech jedním z mála, kdo z původní party finalistů u hudby zůstal a slušně se jí živí. Není tomu dlouho, co úspěšně spolupracoval s Lucií Vondráčkovou.

Jestli se o nějakém zpěvákovi u nás dá říct, že nikomu není jedno, je to právě Sámer Issa. Buď ho milujete, nebo nenávidíte. Oboje je však pro umělce důležité, aby věděl, kde dělá chyby a mohl se z nich poučit. Issa několikrát padl a vypadalo to, že skončí v propadlišti dějin, ale nestalo se tak a on vždy jako bájný Fénix vstal z popela, oklepal se a šel dál. Jak se říká, nic není starší než včerejší noviny, tak i na jeho průšvihy se zapomnělo a Sámer nyní spolupracuje s jedním z nejlepším textařů, producentů a hudebníků u nás. A jak sám slibuje, máte se rozhodně na co těšit!

Sámer Issa žije hudbouZdroj: soukromý archiv Sámer Issa/se souhlasem

Začnu smutnějším tématem. Před pár týdny zemřela česká hudební ikona Hana Zagorová. Měl jsi někdy šanci se s Hankou osobně potkat nebo si s ní třeba někde zazpívat? Jak na ni vzpomínáš?

Byl to pro mě šok, velmi smutná zpráva. Hanka pro mě byla jedna z největších osobností, úžasná a nenahraditelná umělkyně. Sice jsem si s ní nikdy nezazpíval, ale pokaždé, když jsme se potkali, byla velmi přátelská a vyzařovalo z ní takové zvláštní pozitivní světlo. Krásný čas jsem s ní a jejím manželem, který má pro mě také fenomenální hlas, prožil na Sportovci roku. Moc jsme se pobavili. Byla sluníčko! Bude tu moc chybět, ale věřím, že tu s námi její hudba bude navždy.

Přichází podzim. Máš tohle roční období rád?

Přiznám se, ze nepatřím mezi ty lidi, co když vidí padat listí, zvolají "jé tolik krásných barev", mám rád jaro a léto, a když už, tak zasněženou zimu.

Houbařská sezóna je v plném proudu a vím, že jsi vášnivý houbař. Našel už sis čas na výpravu do lesa a jak se zadařilo?

Moje rodina a hlavně maminka je vášnivá houbařka a já tedy samozřejmě taky. Chodíme na houby odmalička. Máme chatu u Máchova jezera a tam je to doslova ráj. Vždycky najdu alespoň na pořádný houbový guláš, který umím geniální! (smích)

Zamyšlený Sámer Zdroj: soukromý archiv Sámer Issa/se souhlasem

Vždycky jsi měl doma pořádnou zvířecí smečku. Jak jsi na tom teď? Kolik chlupatých kamarádů s tebou žije?

Asi takhle, mohl bych začít vybírat vstupný jako v ZOO za prohlídku u mě doma! (smích) Vždy jsem měl prostě pocit, že musím zachraňovat všechna zvířata a bylo jedno, jestli se jedná o netopýra, ježka nebo třeba ptáčka. Teď mám aktuálně dva pejsky, dvě kočičky - jednu nalezenou a druhou zachráněnou, dále tři agamy, které měly sedm mláďat.

No ty jsi se zbláznil!

Neboj, těm už jsem naštěstí našel nový domov. No a ještě mám dvě akvárka s rybičkami. Hotovej Doktor Dolittle, co? (smích)

Jak se změnil Sámer, který uspěl v Superstar a měl celou kariéru před sebou a teď po osmnácti letech v showbyznysu?

To je dobrá otázka, já se totiž pořád cítím na dvacet, samozřejmě! (smích) I z hlediska kariéry to vnímám, že mám to nejlepší ještě před sebou a věřím, že mě to čeká v následujících pěti letech.

Jak se změnila tvoje tvorba? Koukala jsem, že jsi se v posledních letech přeorientoval spíše na českou tvorbu. Má to nějaký důvod?

Ne, to ne, dělám anglický i český písničky. Mamka mi pořád říká, zpíváš dobře, ale já ti prostě anglicky nerozumím. A má pravdu, ne každý umí anglicky a já chci, aby mi rozuměli všichni.

Sámer Issa je miláček ženZdroj: soukromý archiv Sámer Issa/se souhlasem

Před časem se hodně řešila tvoje spolupráce s Luckou Vondráčkovou. Hodně lidí se vaší dvojici smála, ale ve finále vznikla úspěšná skladba Vrať se. Jak se ti s Luckou spolupracovalo a plánujete ještě něco dalšího?

Lucka je opravdu velká interpretka. Mám ji strašně rád jako člověka, a také toho máme spoustu společného. Strašně jsme se spolu nasmáli a vůbec neřešili, co si o nás kdo myslí. No a dnes můžu říct, že jsme opravdoví přátelé.

Zdá se, že Lucie Vondráčková má charisma na rozdávání. V současné době má randit se zápasníkem Zdeňkem Polívkou. Vynachválit si ji zjevně nemůže ani Sámer Issa, kterého okouzlila stejnou měrou.

Nyní v rádiích boduje tvá nová píseň Jsem to já, se kterou ti pomáhal právě tatínek Lucky, skladatel, režisér a hudebník Jiří Vondráček. V čem spočívala jeho role?

Jirka Vondráček je legenda a neuvěřitelný talent, takže jsem moc rád, že mi pomáhá s produkcí. Vždy si rád vyslechnu jeho rady a často se jimi i řídím, protože ví, co říká. Prostě má spoustu zkušeností, které se mi hodí. Také je na mě hodně přísný, což já potřebuju, takže to myslím v tom nejlepším slova smyslu a jsem mu za spolupráci vděčný.

Co plánuješ? Není už čas usadit se a založit rodinu? Mamince by vnoučátko určitě udělalo radost, přece jen, syn od bráchy už je puberťák, tak bys jí to konečně mohl splnit, co? (smích)

Hele, já mám v plánu rodinu, až budu mít svůj ranč, kde bude mít každé to moje zvířátko alespoň 5 km vlastního prostoru. (smích) Teď mám v plánu hudbu, hudbu a zas jen hudbu. Můj další projekt bude vánoční song, na kterém jsem se autorsky podílel právě s Jirkou Vondráčkem, no a potom mám v plánu pořádnou taneční pecku. Je tedy na co se těšit!