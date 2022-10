Sámer Issa kamarádce Vondráčkové nového chlapa přeje, věk by neřešil

Zdroj: Profimedia

Málokdo ví, že se z Lucie Vondráčkové a Sámera Issy stali velmi dobří přátelé, kteří se jeden druhému navzájem svěřují, pomáhají si a velmi si spolu rozumí. Vzhledem k tomu, že u nich pověstná jiskra nepřeskočila, nemá zpěvák problém přát své kolegyni v lásce jen to nejlepší. Co si ale myslí o jejím novém vztahu s výrazně mladším Polívkou?

V minulých letech se o Sámerovi psalo především v souvislosti s jeho partnerkami nebo průšvihy, Lucie zase plnila bulvární plátky svým rozvodem s hokejistou a otcem synů Tomášem Plekancem či nevydařeným vztahem s moderátorem Petrem Vojnarem.

Proto tedy spojení těchto dvou jmen mnoho lidí vidělo jako nesourodé a kontroverzní, ale oba umělci ukázali, že ví, co dělají. Jejich společná píseň Vrať se se totiž velmi povedla a i hudební kritici se nechali slyšet, že to Issovi a Vondráčkové skutečně ladí.

Nyní se Sámer chystá na taneční pecku, která se bude jmenovat Oči a pár opět přemýšlí, zda se Lucie do přípravy písně přidá a vznikne duet nebo se vše tentokrát nechá na zpěvákovi. S tím, jak nejlépe píseň uchopit, jistě Issovi poradí producent a hudebník Jiří Vondráček, otec Lucie, se kterým nyní hvězda SuperStar spolupracuje.

Lucii a Sámera spojuje velké přátelství

S Lucií si Sámer sedl nejen po pracovní stránce, ale stali se i dobrými přáteli, kteří prý mají společný smysl pro humor.

"Možná se budete divit, ale s Luckou je taková legrace, že si to neumíte představit. Smějeme se spolu celé dny," svěřil se nám Issa s tím, že ale milenecký poměr by mezi sebou mít nemohli. Ani jeden nejsou toho druhého typ.

"Lucka je krásná, čistá a hodná bytost. Se mnou by to měla těžké, já potřebuju trochu dračice, která mě umí zkrotit," směje se Sámer s tím, že je teď sám a vyhovuje mu to. Společnost mu dělá zvířecí smečka, která s ním žije v bytě, takže se osaměle rozhodně necítí.

Před časem se sice zpěvák objevoval na veřejnosti s krásnou brunetkou, která byla však podle jeho slov příliš mladá a každý si společný život představovali jinak.

Vondráčková na vztahy neměla štěstí

Ani Lucie neměla příliš štěstí na vztahy. Po rozvodu s otcem svých dětí hledala štěstí po boku zpěváka a moderátora Petra Vojnara, přes plot za ní údajně tajně chodil herec Matěj Hádek či se spekulovalo o jejím milostném poměru s raperem Raegem. V písni Mám na tebe chuť z nich vzájemná přitažlivost vysloveně sálala.

Nyní se však zdá, že se začíná blýskat na lepší časy a zpěvačka sama přiznává, že je zamilovaná. Dle dostupných zdrojů to vypadá, že se jedná o bijce z MMA Zdeňka Polívku, který je o celých osmnáct let mladší než maminka od dvou dětí.

Jak se zdá, dvojici věkový rozdíl, kdy by Lucka mohla být Vladimírova matka, nevadí. A ani její okolí se nad tím nepozastavuje.

"O tom, jestli randí s někým z MMA nevím, nebavili jsme se o tom. Ale pokud ano, je to jen a jen dobře. Přeju jí to, zasloužila by si konečně pořádného chlapa, což jistě zápasník MMA bude," směje se Issa a dodává, že věk by rozhodně neřešil. V dnešní době je úplně jedno, kolik komu je a rozhodně není nic neobvyklého, že je žena o mnoho starší než muž.

"Podívejte se třeba na Moniku Štikovou nebo Hanu Gregorovou, jak jsou se svými zajíčky šťastné," dodává zpěvák.