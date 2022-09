Sámer Issa o sexu a erotice, v novém vztahu si náležitě užívá

Sámer Issa na přehlídce Debbie brown

Zdroj: Autor Jaroslav Hauer/se souhlasem Jaroslava Hauera

Nejen chytáním bronzu na plovárnách a cestováním za vodními hrátkami živ je v současné době člověk. Ti, co mají po prázdninách a dovolených nebo makají a mají v podvečer čas, jistě rádi s chutí vyrazí za kulturou. A mezi nimi jsme třeba před pár dny byli i my. Využili jsme pozvání na výstavu Akta Erotika, která probíhá dost netradičně v bývalém krytu civilní obrany v ulici Politických vězňů a potrvá do poloviny září.

Ještě než si pořádně prostudujete nahá těla modelů a modelek, „praští" vás do očí fotka s jemným erotickým nádechem, jak ukazuje náš snímek, kde je jejím hlavním protagonistou zpěvák a muzikant Sámer Issa. Autor díla, známý umělec Milan Junek, který má za sebou již množství podobných výstav doma i v zahraničí, pro kafe.cz prozradil, že fotka vznikla zhruba před dvěma lety. „Nebylo tomu tak, že bychom si se Sámerem hned plácli a šli fotit. Chvíli trvalo, než jsme se domluvili a jsem rád, že to klaplo. Nafotili jsme sérii fotografií a podle ohlasů se dílo vydařilo," prozradil Junek. Samotný Sámer na vernisáži chyběl a jelikož jsme chtěli znát i jeho názor na kolotoč kolem netradičního focení, zvedli jsme telefon a zavolali mu. „No, v podstatě je to tak, i když to dohadování zase až tak jednoduché nebylo. Milan chtěl, aby fotky byly víc odvázané, aby to sice byl umělecký akt, ale ne jen v náznacích. Prostě, aby si přišel na své i divák nemrava," se smíchem uvedl Sámer a hned dodal: „To jsem ale odmítl. Už nejsem žádný zajíc, abych se producíroval nahatý na fotkách, a navíc mám raději tak trochu tajemno a náznaky, než se producírovat tak, jak mne pánbůh stvořil. Mluvili jsme, dohadovali, diskutovali, přeli se a nakonec se shodli, fotky jsou na světě a mně osobně se líbí," doplnil Sámer. Jak ale přiznal, před nějakými šesti lety se nechal coby model vyfotit v trošku odvážnějším postoji, i když prý ani tehdy nešlo o úplnou nahotu, ale byla to fotografie, která se vydražila za 300 000 korun a celá částka šla na charitu. A proto do ní i šel. Když už jsme byli na výstavě Akta Erotika a s Issou se bavili o věcech, které bývají občas tabu, nemohli jsme se nezeptat, jak to on má v životě s onou erotikou a sexem. „Parádně, nestěžuji si. S přítelkyní Julií si samozřejmě užíváme všeho krásna, co společný život nabízí, takže ten sex a erotika nechybí. Kde je láska, tam tomu nemůže být jinak, takže ano, jsme úplně normální zamilovaný pár," dodal Sámer Issa.