Ploché břicho i hubené nožky: Nováková se na Zanzibaru právem pyšnila postavou

Zdroj: Profimedia

Herečka Sandra Nováková si nadělila s rodinou pořádný dárek k Vánocům. Nový rok trávila s manželem Vojtěchem Moravcem a synem Mikulášem v exotickém Zanzibaru. Silvestra oslavili na pláži Urea beach.

Jak to tak bývá, dovolená se neobešla bez menších karambolů. Herečka si zažila na vlastní kůži to, jaké to je, když vás žahne medúza. Ani tento zážitek Sandře dovolenou rozhodně nezkazil.

Dovolená na druhý pokus

"Je to asi devět let, co jsme si s Vojtou chtěli zpříjemnit silvestra a objednali si zájezd na Zanzibar, abychom dva dny před odletem zjistili, že mám prošlý pas. A teď se nám nenaplněný sen konečně zrealizoval. Jsme vděčný a šťastný," podělila se s fanoušky na Instagramu o vzpomínku. Od příletu na Zanzibar zásobuje Sandra fanoušky fotografiemi z pláže. V černých bikinách vypadá čtyřicetiletá herečka naprosto fantasticky. Dovolenou ovšem netráví jen sluněním a povalováním na pláži. Sandra s Vojtěchem a Mikulášem se vydali prozkoumat rodné místo Freddieho Mercuryho, želví ostrov, navštivili místní rybí trh nebo kamenné město Stone Town.

Perfektní postava

Oblíbená herečka se chlubí ukázkovou postavou. Na fotografiích z dovolené se nebojí pózovat v černých bikinách nebo upnutých bílých jednodílných plavkách. Pokud by fanoušky Sandry zajímalo, jakou dietou se k této postavě dopracovala, mají smůlu. Sympatická brunetka není vyznavačem diet. "Snažím se dobře a zdravě jíst, ráda leccos ochutnám, ale nejsem vyznavač nějakých módních či radikálních dietních režimů. Asi jsem v tomhle směru spíš konzervativní a zvyky jsou pro mě železnou košilí, alespoň občas však zkouším některé nové věci, čistě kvůli zdraví. Nedávno jsem například objevila minerálku, kterou jsem dřív nepila, karlovarský Mlýnský pramen. Podporuje zažívání," prozradila v rozhovoru pro novinky.cz.

Pro Sandru a Vojtěcha byl minulý rok zlomový. Řekli si své ano, a to dost netradičně. Vzali se na premiéře filmu Hádkovi, který Vojta režíroval a Sandra v něm hrála jednu z hlavních postav. Svatbu naplánovali přímo před zraky všech, kteří se přišli na premiéru podívat. K této netradiční veselce je prý inspiroval oblíbený vánoční film s názvem Láska nebeská.