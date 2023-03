Detaily svatby Donutila a Affašové: Takhle jsme si to vysnili, říká Sára

Zdroj: Profimedia

Po bolestivé ztrátě syna mají Sára Affašová s Martinem Donutilem konečně důvod k úsměvu. Herecký pár přišel na jiné myšlenky díky svatbě, kterou v těchto dnech aktivně plánují. Affašová se dokonce pochlubila, že už má vybrané šaty.

Sára Affašová a Martin Donutil prožili nejbolestivější věc, která se může rodičům přihodit. Jejich prvorozený syn se narodil bez známek života. "Tohle mělo být to nejšťastnější období našich životů. Místo toho přišel tvrdej pád do hluboký propasti, tak hluboký, že i když mám pocit, že už víc na dně být nelze, za chvilku spadnu ještě hlouběji. Ze 17. na 18. v noci jsem přestala cítit pohyby miminka, přestalo mu tlouct srdíčko. Den před oficiálním termínem porodu, 18. 10. večer, jsem po vyvolávání nakonec přirozenou cestou porodila našeho přenádhernýho syna Matyáše Donutila, 3130 g, 50 cm. Bez dušičky. Matyáš byl do poslední chvíle naprosto zdravej. Nikdo neví, co se mohlo stát," oznámila tehdy tragédii herečka na svém Instagramu.

Obrovský smutek pak zdrcení partneři zahnali cestováním. Syn Miroslava Donutila v New Yorku požádal svou partnerku o ruku. I když si radostnou zprávu dvojice nechávala chvíli pro sebe, Affašová se na začátku ledna pochlubila fotografií, na které ukázala zásnubní prsten.

V posledním příspěvku pak Sára odtajnila, že už má vybrané místo na veselku a dokonce už si koupila svatební šaty.

Zase pilně pracujeme

"Po delší době vás všechny moc zdravím. My zase pilně pracujeme, zkoušíme v divadle, hrajeme, premiérujeme, budeme točit novej seriál, společně, na to se opravdu moc těšíme," ozvala se Sára Affašová fanouškům na Instagramu.

"Taky plánujeme svatbu. Našli jsme překrásný místo s duší, tak, jak jsme si vysnili. Příroda, les, louky, rybník, potok. Už mám i šaty. Moc se těším, až vám to ukážeme," dodala herečka, která už se nemůže dočkat, až si vezme Martina Donutila za muže. Po smrti miminka byl totiž právě on pro ni největší oporou. "Nebýt Martina, mojí životní lásky, největší opory a nejsilnějšího chlapa pod sluncem, nevím, zda bych to kdy dokázala zvládnout. Od začátku stál po mém boku, držel mě v náruči, držel mě za ruku, miloval mě, miloval nás, dodával mi sílu a odvahu to všechno zvládnout. Vždycky jsem si o sobě myslela, že jsem celkem silná ženská, ale bez něj bych už žít nedokázala. Miluju ho, je pro mě celej můj svět a teď obzvlášť," vyjádřila tehdy zdrcená hvězda své pocity.

Nyní kráska vyhlíží hlavně lepší počasí. "Už se hrozně těším na jaro, sluníčko a lepší náladu, ale to asi my všichni," uzavřela.

