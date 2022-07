Affašová a Donutil už znají pohlaví miminka: Herečka měla předtuchy ve snu

Zdroj: Profimedia

Sára Affašová se na podzim stane poprvé maminkou. Otcem dítěte je herec Martin Donutil a oba už se na příchod prvorozeného potomka velice těší, dokonce už znají i pohlaví a mají vybrané jméno. Affašová prý ze snu vyvěštila, zda se jí narodí syn, nebo dcera.

Sára Affašová a Martin Donutil se již nemohou dočkat, až se jim na podzim narodí jejich prvorozené miminko. Herečka se ale na mateřské dovolené dlouho nezdrží, od nového roku se chce vrátit ke svým pracovním povinnostem.

"Už se moc těšíme. Zatím si s miminkem povídáme, Martin nám večer čte a ono kope a mele sebou ostošest. Dočkat se samozřejmě nemůžou i prarodiče, hlavně babičky. Na ně my tak trochu spoléháme s hlídáním. Od ledna bych měla nastoupit zpět do divadla, tak za každou pomoc budeme moc rádi," svěřila se Affašová Idnesu.

Budoucí rodiče už znají pohlaví dítěte a mají vybrané i jméno, obojí si ale zatím nechávají pro sebe. "Máme, ale neprozradíme. Zatím si pro sebe necháváme i pohlaví miminka. Mám vlastně takovou zvláštní příhodu. Zdálo se mi o miminku, držela jsem ho v náručí a ptala se, co tedy je, jestli holčička, nebo chlapeček. Miminko roztáhlo nožičky a já od té doby věděla, co čekáme. Následně nám pohlaví pak doktor potvrdil," pochlubila se herečka netradiční historkou.

Jiskra přeskočila až později

Martin Donutil a Sára Affašová se seznámili v divadle. Nešlo ovšem o lásku na první pohled.

"Působíme oba v Městských divadlech pražských, dlouho jsme byli kolegové a kamarádi, jiskra přeskočila až později. Hrajeme spolu v několika představeních, naším oblíbeným je třeba Smrt obchodního cestujícího. Hraju tam takovou sice úplně maličkou roli lehčí děvy, kterou se postava Martina snaží sbalit, ale máme spolu dvě scény, které pokaždé hrajeme jinak, překvapujeme se a navzájem se těšíme, co ten druhý zase vymyslí," prozradila Affašová, která si soužití s hereckým kolegou nemůže vynachválit.

"To naše je takové normální nenormální. Jsme oba Blíženci, takže je nás doma nespočet, což je občas na hlavu. Ale zároveň se nikdy nenudíme. A teď nás bude ještě víc! Martin je moje spřízněná duše," pěje herečka ódy na svého partnera. Budoucím tchánem Affašové je slavný herec Miroslav Donutil a Sára se s ním brzy potká nejen v rámci rodinných oslav, ale také před kamerou.

S Donutilem starším před kamerou

Sára Affašová je spíše divadelní herečka, na karlovarském filmovém festivalu se ale objevila ve filmu Hranice lásky a zahrála si například ve Smrti obchodního cestujícího, kde se poprvé setkala na place s Miroslavem Donutilem.

"Zrovna ve Smrti obchodního cestujícího hraje taky, ale do vzájemné interakce tam moc nepřijdeme. Na jaře bychom spolu měli všichni tři točit jeden dlouho připravovaný projekt, tak věřím, že nám to vyjde. Pokud ano, bude to moje vůbec první setkání s Mirkem před kamerou," těší se Sára na spolupráci s otcem svého přítele.

Trému prý Affašová ze slavného herce nemá. "Ani ne, spíš jsem hodně zvědavá a těším se, jaké to s ním bude," uzavřela.

Pohlaví miminka si zatím hrdličky nechávají pro sebe