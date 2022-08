Sára Affašová v těhotenství jenom kvete: Takhle jí to sluší s bříškem

Zdroj: Profimedia

Sára Affašová se brzy stane maminkou a před porodem nafotila velice krásné těhotenské fotografie. Jednou z nich se partnerka Martina Donutila pochlubila na svém Instagramu.

Sára Affašová a Martin Donutil spolu sice randí teprve necelé dva roky, přesto se ale rozhodli na nic nečekat a založit rodinu.

Šťastnou novinkou se pochlubila herečka z Ulice začátkem května na Den matek. Tehdy sdílela fotografii v šatech, kde už měla viditelné bříško. V kolikátém je měsíci, už si ale hvězda nechala pro sebe.

Rostoucí pupíček od té doby Affašová sdílí s fanoušky pravidelně, poslední umělecká fotografie se ale zvlášť vydařila.

Kočárek doma nemáme

Ačkoliv Sára Affašová a Martin Donutil přivítají společného potomka už brzy, s výbavičkou si zatím příliš hlavu nelámou.

"Zatím to moc nehrotíme. Pořídili jsme si kočárek, který ale nemáme doma, protože moje maminka je pověrčivá. Čeká nás teď hlavně rekonstrukce, která v těchto dnech začíná a bude trvat dva měsíce. To je pro nás priorita. Budeme zařizovat dětský pokoj," prozradila nedávno budoucí maminka webu lifee.cz.

Affašová se chce po porodu co nejdříve vrátit do práce a už má dokonce vymyšlené, kdo bude hlídat. "Snad potom nastoupí hlídací babičky, které jsou obě ještě zaměstnané. Moje maminka je učitelka a Martinova má kavárnu, takže po večerech by to snad mohly zvládat," věří kráska syrského původu.

Affašová vypadá báječně i v pokročilém stádiu těhotenství