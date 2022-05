Sára Affašová je těhotná: Miroslav Donutil se zanedlouho dočká vnoučete

Zdroj: David Kundrát/Czech News Center / CNC / Profimedia

Herečka Sára Affašová, která se divákům vryla do paměti hlavě díky své roli Jany Rytířové v seriálu Ulice, už několik let randí se synem Miroslava Donutila, Martinem Donutilem. A teď se s partnerem podělili o skvělou zprávu. Zamilovaný pár na sociální síti uvedl, že se letos dočká potomka.

Krásná herečka Sára Affašová momentálně prožívá chvíle obrovské radosti a štěstí. Už nějakou dobu tvoří pár s hercem Martinem Donutilem, synem Miroslava Donutila, a před časem se rozhodli svůj vztah posunout zase na vyšší úroveň. Na Den matek pak učinili velké oznámení – budou z nich rodiče!

Příchod miminka se blíží

Sára Affašová s Martinem Donutil světu krásnou zprávu oznámili prostřednictvím fotografie, na kterém se herečka s láskou dívá na svého partnera, jež klečí a dává jí na těhotenství bříško polibek. „Krásnej Den matek!” napsala Sára Affašová k fotografii, která si okamžitě vysloužila lavinu gratulací.

Z fotografie je zřejmé, že je herečka už v pokročilejší fázi těhotenství a miminko tak dorazí jen za několik málo měsíců. Sára Affašová ovšem žádné další informace k těhotenství nepodala, a tak není jasné, konkrétně ve kterém měsíci těhotenství se herečka nachází. Stejně tak si fanoušci páru ještě budou muset počkat na informací, zda se narodí chlapeček, nebo holčička.

Konec v Ulici

Sára Affašová na sebe výrazně upozornila v seriálu Ulice, kde několik let ztvárňovala roli Jany Rytířové. Na konci loňského roku ovšem z nekonečného seriálu náhle zmizela a její postava odletěla do Irska. Sára Affašová se před několika měsíci na Instagramu se svou rolí rozloučila. „Cítila jsem ovšem, že nastal čas na změnu, že se chci zase posunout dál a vyzkoušet si i něco jiného,” uvedla herečka, když dávala Janě Rytířové sbohem. Spousta diváků se ale přesto zajímala o to, zda se Jana v seriálu dřív nebo později opět objeví.

A i kdyby přece jen nastala nějaká změna a tvůrci by chtěli opět Janu Rytířovou zakomponovat do děje, je více než jasné, že budou Sára Affašovou velmi dobře zaměstnávat mateřské povinnosti, kvůli čemuž by na nabídku s největší pravděpodobností nekývla.