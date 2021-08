Sara Sandeva už není sama: Kdo je balkánská kráska, která uhranula Prachaře?

Zdroj: TV Prima

Tak to vypadá, že čtyřiadvacetiletá Sára Sandeva je novou přítelkyní herce a moderátora Jakuba Prachaře. Dlouhovláska se sice narodila v Makedonii, ale od malička žije u nás, proto také vystudovala pražskou konzervatoř a často hraje v českých filmech a seriálech. Diváci ji mohli poznat jako Skyler z nekonečného seriálu Ulice, kde ztvárnila těhotnou teenagerku z Amsterdamu.

Sára Sandeva pochází z Makedonie, ale když jí byly dva roky, přestěhovala se s rodiči do Prahy. Herectví se věnuje od šesti let a dříve, než začala hrát ve filmech a seriálech, byla obsazována do reklam.

Propadla také kouzlu divadla. Jejím domovským stanovištěm se stala La Fabrika. Televizní kariéru rozjela díky seriálům jako Gympl s (r)učením omezeným nebo Ulice, kde si zahrála středoškolačku Skyler, která se spustí s Frantou Liškou během výměnného pobytu a udělají si spolu dítě. Skyler se však vrátí do Amsterdamu, odkud pochází a otci dítěte nechce malého Christianka půjčovat. Ten se se synem tedy vídá jen ojediněle.

"Skyler se mi hrála krásně, protože to už bylo podruhé, co jsem hrála těhotnou. Na druhou stranu jsem Skyler litovala, protože mít dítě tak brzy, není určitě vůbec jednoduché. Naštěstí takovéto věci nemusím řešit doopravdy. Rodiče mě vychovali tak, abych měla úctu sama k sobě, a nejsem hloupá, abych udělala nějakou blbost," řekla v rozhovoru pro iDnes.cz.

Hvězda seriálů i divadleních prken

Z divadelních rolí stojí za zmínku hry jako Pěna dní, Jelena v Borůvčí nebo Kejklíř z Lublinu.

Díky své kráse dostala také mnoho příležitostí v českých filmech posledních let. Například v komedii Život je život, Strašidla nebo třeba Rapl či Defenestrace. Září také v pohádce Čertoviny.

Sandeva mimo jiné velmi pěkně zpívá, nazpívala tedy písničku Hvězda důvěřivá v oblíbeném filmu Po čem muži touží.

Mnoho let kamarádila s herečkou a kolegyní z Ulice Annou Kadeřávkovou, se kterou se ale před několika lety rozhádala. I když ani jedna z nich naplno neřekla proč, nemohou si nyní přijít na jméno.

Randila se zpěvákem Adamem Mišíkem, který ji dokonce obsadil do svého klipu Tvoje světy. Pár se ale několik měsíců po uveřejnění rozešel. Následoval pětiletý vztah plný rozchodů a návratů s fotbalistou Václavem Černým. S tím se definitivně rozešla před několika týdny.

Je opravdu single nebo chodí s Prachařem?

„Ano, jsem single. Nechci rozebírat důvody svého rozchodu. Je to mé soukromí,“ řekla webu expres.cz na letní párty televize Prima. Důvod rozchodu však nechtěla specifikovat. Celý večer se však nehnula ze společnosti herce Jakuba Prachaře, s nímž nyní natáčí nový seriál Dvojka na zabití. Tudíž klidně on může být právě tím důvodem.

Fotografové z Blesku dvojici dokonce načapali při vášnivé líbačce, takže tak úplně single herečka asi nebude. Jedno je ale jisté, vztah s o čtrnáct let starším Prachařem bude teprve v začátcích. Snad jim to vydrží a Jakub se nevydá po vzoru své exmanželky Agáty ke střídání partnerek jak na běžícím pásu. I když Aguš nejspíš jen tak někdo netrumfne, tam už to vypadá na diagnózu.

Na rozhovor se Sárou Sandevou se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube