Láska Prachaře propukla v pláč: Sara Sandeva prozradila, proč v dětství trpěla

Zdroj: TV Prima

Krásou a půvabem snad všechny okouzlila česká herečka makedonského původu. Sara Sandeva je totiž opravdu neobyčejná. Možná proto jí podlehl i exmanžel Agáty Hanychové, Jakub Prachař. V Show Jana Krause prozradila, jak moc pro ni byly začátky v Česku složité.

„Narodila jsem se v Makedonii, a když mi byl rok a půl nebo dva roky, přestěhovali jsme se do České republiky, a tím pádem jsem vyrůstala zde,“ vysvětluje herečka, která plynně ovládá jak makedonštinu, tak češtinu. Svým mateřským jazykem běžně hovoří s rodiči, kteří provozují v Praze bistro s makedonskými specialitami.

„Já tam taky pracuju. Každý večer před spaním dělám meníčko, přidám ho na sociální sítě, a občas, když nestíhají, dokonce rozvážím jídlo,“ popisuje chod rodinného podniku. Sara zavzpomíná také na střet kultur, který zažila jako malá holčička, když se rodina přestěhovala.

Dětství nebylo jednoduché

„Třeba jsem přišla domů ubrečená, proč já neslavím svátek, když tady všichni slaví svátek a dostávají dárky, a já mám jen narozeniny,“ svěřuje s tím, že její rodiče všechna nedorozumění vždy diplomaticky vyřešili, a tak dnes slaví svátek jako „Sára“. Do své původní vlasti se snaží jezdit co nejvíce, alespoň dvakrát do roka.

„Teď jsem kvůli covidu babičku a dědečka neviděla dva roky,“ mrzí se. „Nebyla jsem letos tedy sice v Makedonii, ale byla jsem hned vedle, v Srbsku, kde jsem natáčela svůj první balkánský seriál, což pro mě byla velká pocta a můj sen.“ V tuzemsku pak hraje například v muzikálu Kouř, kde má náročný výstup s tancem a zpěvem.

Přiznává, že je líná

„Týden před premiérou jsem se dozvěděla, že to nebudu zpívat jako na korepetici – že budu stát a v klidu si to odzpívám a zaintonuju, takže u toho musím hrát a ještě tancovat, což bylo docela náročný, ale myslím, že si to pomalu sedá, a to představení je nádherný!“ podělí se mladá herečka o své čerstvé zkušenosti a přizná se, že nemá příliš dobrou kondici, protože je trochu líná ji trénovat.

„Mě to ale fakt nebaví. Mě to vždycky chytne na týden, jsem strašně namotivovaná, říkám si, že mě to konečně začalo bavit, ale za týden mě ta motivace přejde a nechám toho.“ Premiéru dalšího dílu Show Jana Krause uvidíte ve středu 24. listopadu ve 21.35 na Primě.