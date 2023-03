Sara Sandeva se obyčejné práce neštítí: Rozváží jídlo z restaurace

Zdroj: Profimedia

Nedávno měl slavnostní premiéru nový český film režiséra Michala Samira Buď chlap!. Jednu z hlavních rolí ztvárnil miláček žen herec Jakub Prachař. Ten večer vyvedl do společnosti i svou krásnou přítelkyni Saru Sandevu, která byla jako vždy neuvěřitelně šik.

Příběh snímku je o troubovi, který i ve své dospělosti bydlí s maminkou. Protože chce ale udělat dojem na svou dávnou lásku z mládí, rozhodne se to změnit. Onoho troubu hraje právě Prachař, nicméně se svou postavou má málo společného. Pokud by totiž Prachař trouba byl, rozhodně by po jeho boku nestála tak krásná žena jako je Sara Sandeva.

Zpátky k mamince

Tedy, něco málo společného by se našlo. Jakub stejně jako filmový hrdina bydlel po rozchodu s Agátou Hanychovou v dětském pokojíčku u své maminky. Zatímco jeho ex střídala partnery jako na běžícím páse, Jakub měl od rozchodu jen jeden vztah, a to s modelkou Denisou Dvořákovou. Jak ale vztah rychle začal, tak i skončil. Prachař ale nelenil a šel do sebe, zhubnul a píle se vyplatila. Na filmovém festivalu v Karlových Varech si už vrabci na střeše cvrlikali, že jeho nová známost je právě Sandeva.

Sara ho vyšperkovala

Když se Jakub rozhodl pro změnu, vzal to pěkně z gruntu a pomohla mu s tím i Sara. Herečka, která je známá pro svůj výtečný módní vkus udělala z Jakuba fešáka a vzala si ho do parády i co se oblékání týče. Prachař a Sandeva jsou tam momentálně jedním z nejstylovějších párů českého showbyznysu a kdekoliv se spolu ukáží, hledáčky fotoaparátů míří právě na ně.

Krásná a skromná

Ačkoliv by Sara mohla pěkně chodit s nosánkem nahoru, protože má úspěšnou kariéru, chodí s populárním českým hercem a je nádherná, neštítí se ani obyčejné práce. Protože je původem z Makedonie, její rodiče mají v Česku restauraci a Sara jim tam někdy pomáhá. „Každý večer před spaním dělám meníčko, přidám ho na sociální sítě, a občas, když nestíhají, dokonce rozvážím jídlo,“ přiznala herečka, která rozhodně nemá, na rozdíl od jiných, manýry celebrity.



Zdroje: pluska.sk, idnes.cz