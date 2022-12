Sara Sandeva ukázala dokonalou postavu: Tohle tělo patří jen Prachařovi

Sara Sandeva

Už je to několik týdnů, co se herečka Sara Sandeva vrátila z úchvatné dovolené na Maledivách. Během deštivých podzimních dní, které panují v Česku, ale na svůj pobyt u moře pořád vzpomíná. Teď se se svými fanoušky na sociální síti podělila o pár snímků, se kterými i sama sobě dovolenou připomněla. A rozhodně je na co koukat.