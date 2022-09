Sara Sandeva se ani nemusí snažit: Na tiskovce zářila v pohodlném outfitu

Zdroj: Profimedia

Říká se, že každá spokojená žena je krásná. V takovém případě ale musí herečka Sara Sandeva prožívat to nejradostnější období svého života. Nedávno dorazila na tiskovou konferenci Divadla Bez zábradlí, kde nešetřila úsměvy a působila neuvěřitelně šťastně. Život po boku Jakuba Prachaře jí evidentně velmi prospívá.

Herečka Sara Sandeva právem patří k nejkrásnějším tvářím českého filmu a divadelních prken. Pětadvacetiletá brunetka dorazila na tiskovou konferenci Divadla Bez zábradlí, na které se představovalo podzimní schéma scény, v jednoduchém a pohodlném outfitu, a přesto byla hlavní hvězdou akce. Díky své přirozené kráse si zkrátka může obléci naprosto cokoliv a stejně bude vyčuhovat z davu.

Spokojená ve všech směrech

Sara Sandeva v současné době prožívá období naprosté radosti. Kromě toho, že se jí pracovní nabídky jen hrnou, je úspěšná i v soukromém životě. V tom je už více jak rok šťastná po boku herce Jakuba Prachaře. A všechno nasvědčuje tomu, že se jejich láska ubírá tím nejlepším směrem.

Před několika dny oslavili společně Prachařovy narozeniny v Makedonii a Sandeva se na sociální síti podělila se svými fanoušky o pár fotek. Na nich pózovala v Prachařově náručí a usmívala se od ucha k uchu. „Všechno nejlepší, lásko. Jsi svět,” napsala herečka ke snímku a její příznivci se v komentářích předháněli v tom, kdo k příspěvku přidá více srdíček.

Seznámení s rodinou

Do Makedonie se ale dvojice nevydala jen tak na dovolenou. Jejich návštěva měla jiný účel. Sara Sandeva, která z Makedonie pochází, totiž chtěla svou lásku představit i širšímu příbuzenstvu. A setkání dopadlo bravurně. „Musím říct, že to zvládl naprosto, naprosto skvěle,” prozradila pro pořad Showtime Sandeva, jak se Prachařovi dařilo zapůsobit na její rodinu. „Babička mi řekla. Saro, uklidnila jsi mě a jsem ráda, že jsi ho přivedla do Makedonie. Myslím si, že Kuba prošel na jedničku,” doplnila ještě věčně usměvavá kráska.