Odhalila kus soukromí: Sara Sandeva promluvila o svatbě i balkánské výchově

Zdroj: Profimedia

Jakub Prachař si uměl vybrat. Jeho nová přítelkyně Sara Sandeva je nejen půvabná, ale také skromná a pracovitá. Ačkoliv patří mezi největší hvězdy českého showbyznysu a kariéru si buduje i zahraničí, nebojí se chopit práce v rodinném bistru.

Sara Sandeva se narodila v Makedonii a ačkoliv žije odmalička v Čechách, doma u nich panovala čistě balkánská výchova "Makedonie ve mně je a myslím si, že bude celý život, cítím se být stále Makedonkou, ale velmi ovlivněnou Českem a českou kulturou. Tím, že mám oba rodiče Makedonce, tak ta výchova je opravdu víc balkánská, makedonská," prozradila herečka v rozhovoru pro DVTV.

Podle Sandevy panuje v její rodné zemi obecně přísnější režim, než je u nás. "Vím, že jsem to pociťovala v Makedonii, že jsou tam jinak nastavené hranice, co se týče vztahů nebo zkušeností. To je téma, o kterém se moc nebaví. V Čechách je to otevřenější a normální se o takových věcech bavit, je to asi i trochu posunutý. Určitě je zajímavé sledovat ty rozdíly mezi balkánskou a českou kulturou," říká hvězda.

Ačkoliv se nabídky na filmy Saře Sandevě jen hrnou, stále pravidelně pomáhá v rodinném podniku. "Naši se mě neptají, jestli jdu z role do role," svěřila se herečka s tím, že práci nedělá z donucení, ale aby podpořila rodiče. "Tím, že je to rodinné bistro, tak to není jakože pomáhám, ale beru to automaticky. Pomáhám třeba s nahráváním menu na sociální sítě, ale třeba do kuchyně mám úplný zákaz," směje se Sandeva.

Svatba s Prachařem

Do Makedonie jezdí Sara Sandeva za příbuznými pravidelně, kvůli pandemii se ale za nimi poměrně dlouho nedostala. V létě proto plánuje herečka vytáhnout na výlet do rodné země i svého přítele Jakuba Prachaře.

"Snažím se do Makedonie jezdit dvakrát do roka, ale bohužel kvůli covidové situaci to teď nešlo, takže jsem tam teď dva roky nebyla, ale v létě se tam chystám, protože babička s dědou budou mít zlatou svatbu, tak tam jedeme celá rodina," svěřila se Sandeva ve výše zmíněném rozhovoru.

"Bude to velké a moc se těším," dodala skromná kráska.