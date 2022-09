Lásko, jsi svět: Sara Sandeva vyznala Prachařovi city, věří, že je to navěky

Zdroj: Profimedia

Jakub Prachař oslavil 30. srpna 39. narozeniny. Známý herec je už přes rok šťastně zadaný a jeho partnerka Sara Sandeva mu na Instagram poslala dojemné vyznání.

Jakub Prachař žil sedm let po boku Agáty Hanychové a na manželství s nechvalně známou influencerkou by nejraději zapomněl. O to více si herec užívá svůj vztah s mladou kráskou Sarou Sandevou, se kterou se seznámil při natáčení seriálu Dvojka na zabití.

Ačkoliv fanoušci věkově nesourodé dvojice zprvu nedávali veliké šance, Prachař se Sandevou jsou stále zamilovaní a všem dokazují, že svou lásku berou vážně.

Krásná hvězda makedonského původu se pravidelně chlubí společnými fotkami a na narozeniny Prachařovi napsala na Instagram velice osobní přání.

Labutě jako symbol věčnosti

"Všechno nejlepší, lásko. Jsi svět," napsala Sara Sandeva a přidala několik zamilovaných snímků s Jakubem Prachařem. Herečka doplnila své přání emotikonem dvou labutí, čímž naznačila, že láska k Jakubovi je věčná.

Prachař se loni nechal slyšet, že by rád založil podruhé rodinu právě se svou aktuální partnerkou.

Nezbývá než hrdličkám popřát hodně štěstí i do budoucích let a oslavenci za celou redakci přejeme krásné narozeniny.

Jakub Prachař je do Sary Sandevy po uši zamilovaný