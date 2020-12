Zbožné přání Šárky Kašpárkové: V době koronakrize má strach o děti a mládež

„Dcera od dětství sportuje. Vybrala si basketbal. Je jí devatenáct a na dráhu vrcholové sportovkyně to úplně nevypadá. Navíc na podzim začala studovat všeobecné lékařství na medicíně v Brně, takže skloubit profesionální sport a studium by v tomhle případě bylo dost náročné,” vyprávěla o životě své dcery, která se dost možná ve šlépějích své maminky nevydá.

Před deseti lety Šárka rovněž usilovala o vstup do politiky, dnes je však podle všeho ráda, že se jí to nepovedlo. Další pokus totiž neplánuje. „Byla to pro mě docela tvrdá zkušenost a nečisté prostředí. Já jako sportovec jsem zvyklá chovat se fair play a taková pravidla v politice neplatí,” řekla otevřeně v rozhovoru pro server dáma.cz.