Šárka Ullrichová o závislosti na drogách: Nikdy se to nevyléčí, říká herečka

Šárka Ullrichová se nijak netají tím, že byla v minulosti závislá na drogách. Podle všeho za to mohl brzký odchod tatínka, porucha příjmu potravy a časté pití alkoholu. Dnes už je bývalá hvězda seriálu Ulice v pořádku, ale ujít musela pořádný kus cesty.

Herečka Šárka Ullrichová se proslavila rolí Zuzany Hrubé v nekonečném seriálu Ulice. Stejně jako její hrdinka i ona měla v životě problémy s drogami.

„Nebyla to pro mě vhodná role. Říkala jsem si, jak to udělám, aby to nebylo vidět, že to umím, ale bylo to autentické a přirozené. Přinesli mi pytel s bílým práškem a já: Kluci, to je pytel jako pro slona, ne?“ vzpomíná herečka v pořadu Na kafeečko.

Celá její hříšná minulost měla pochopitelně svoji příčinu. „Po DAMU přišlo období chlastu a drog. Může za to hodně aspektů. Bulimií to začalo a doktoři říkají, že holčičky, kterým umře brzy tatínek, chtějí zůstat v těle, když ještě žil. Podvědomě nechtějí dospět,“ vysvětlovala.

S pomocí drog se snažila být normální

Alkohol Ullrichové nikdy úplně nechutnal. Přesto ho pila. A právě to ji dostalo do drog. „Alkohol byl spouštěč. Ten mi nechutnal a vždy jsem ho rychle pila, abych to měla za sebou. Pak chceš být normální, a tak jsem sháněla drogy, abych byla normální,“ svěřila se.

Od pobytu v léčebně už je čistá, byť to rozhodně nebylo jednoduché. „To se nikdy nevyléčí a vždy se to může vrátit. Lhala bych, kdybych řekla, že jsem neměla chutě a relaps,“ přiznává obavy.

V léčebně musela dodržovat přísná pravidla

„V léčebně jsou kecy o drogách nebo alkoholu zakázané. Na to je odborný název ‚bažení‘, kdy dostaneš chutě a pak může dojít k relapsu,“ popisuje, jak to tam chodí.

„Zažila jsem, že se někdo bavil o drogách a alkoholu, tak podepisoval reverz. Já jsem se o tom jenom nebavila, ale musela jsem se do závislého člověka vcítit, tak jsem si ty receptory permanentně probouzela. Receptor říkal: Já bych si něco dal. Musíš je nechat usnout. Teď je mám uspaný,“ doplnila s vděčností v hlase Ullrichová.

Zdroj: Šíp