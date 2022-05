Vaculíková tvrdí, že stárne moc ráda: Hvězda Vyšehradu slaví narozeniny

Zdroj: Bioscop/tiskový materiál

Proslula hlavně jako Adriana Pešková z nekonečného seriálu Ulice. Tam hrála rebelující teenagerku, která svému dědečkovi přidělávala nejednu vrásku. Jaká je však herečka Šárka Vaculíková, jejíž strýček není nikdo jiný než idol předrevolučních dob Lukáš Vaculík, ve skutečnosti? Stydí se při milostných scénách a co je pro ni při jejich natáčení nejdůležitější?

Mladá a talentovaná herečka Šárka Vaculíková pochází z herecké rodiny, přičemž její strýček patří mezi legendy československého filmu. Šárka je mu však v patách. Už to není jen Adriana Pešková ze seriálu Ulice, ale v poslední době jde z role do role. Nyní například exceluje v komedii Vyšehrad: Fylm, kde hraje novomanželku hlavní hvězdy, fotbalisty Laviho.

Vaculíková se navíc v bláznivé komedii rozhodně nevyhne svlékání a sexuálním scénám. Těch má ve filmu s Jakubem Štáfkem požehnaně. Jak se sama vyjádřila, je stydlivá a tyhle scény nehraje ráda. Vždy to musí být rychle za ní, a pak je v pohodě.

„Asi díky tomu, že jsme s Kubou přátelé už delší dobu, bylo možné, abychom hranice překračovali. Kuba se mě vždycky dopředu ptal, kam až může zajít. A když jsme scénu natočili, hned se mi pak omlouval a ptal se, jestli všechno bylo v pohodě. Nakonec to bylo mezi námi citlivé. Ale je pravda, že jsem stydlivá, takže to nebylo příjemné ani mně, ani jemu,“ prozradila pro expres.cz.

Nejvíc si neužívala novomanželský polibek s Lavim

Nejhorší bylo natáčení novomanželského polibku, které prý bylo až nechutné a Vaculíková se dodnes nemůže na tu scénu ani podívat. Míchá se v ní pocit trapnosti a nechutnosti. Herečka však natáčení rozhodně nelituje a s podobnými scénami počítala. Do filmu o potrhlé snobské rádoby celebritě se prostě hodí.

Šárka má zkušenosti s intimními scénami i z jiných filmů, nebyl to tedy pro ni křest ohněm. V Rafťácích se líbá a osahává s Jirkou Mádlem a v Cirkusu Bukowsky se objevila nahá před Hynkem Čermákem. Tomu pak dokonce stála modelem při focení aktů, kterým se herec baví ve volném čase.

Na herecké partnery má při intimních scénách štěstí

„Měla jsem vždy obrovské štěstí na herecké partnery, takže s tím zase takový problém nemám, ale musí to být rychlé,“ řekla Blesku Vaculíková.

Také ji upokojuje, že se nesvléká mezi cizími chlapy, ale že herecké kolegy většinou dobře zná. Jak sama říká, čím více stárne, tím více se cítí jinak.

"Cítím, že věk člověka opravdu mění, hlavně co se týká priorit. Svůj věk mám ráda a pozoruji, co se teď bude měnit nebo mění. Ještě to nemám pojmenované, ale cítím, že je se mnou něco jinak a vnímám to velmi pozitivně. Je mi na světě nějak šťastněji a veseleji. A pokud je to ono, co věk přináší, budu stárnout moc ráda," prozradila na své loňské narozeniny pro idnes.cz.

Herečka slaví 35. narozeniny