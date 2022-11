Šárka Vaculíková s manželem ve společnosti: Hrdličky se od sebe nehnuly na krok

Zdroj: Profimedia

Šárka Vaculíková, známá například ze seriálu Ulice, se v červenci provdala za Ondřeje Krause, který je bratrem českého Belmonda, herce Martina Krause. Svatbou se spojily dva herecké klany a hvězda si nemohla lépe vybrat. S manželem před nedávnem vyrazila do společnosti a zamilovanost z obou čišela na kilometry daleko.

Šárka Vaculíková a Ondřej Kraus se seznámili v Divadle na Vinohradech, kde spolu hráli dlouhých pět let, než mezi nimi přeskočila jiskra. S hercovým bratrem Martinem Krausem se Šárka seznámila dokonce dříve než se svým nynějším manželem, a to během natáčení filmu Sezn@mka. Vaculíková a Kraus se vzali letos v létě, jejich vztah to ale prý nijak nezměnilo.

"Myslím si, že pro nás se nezměnilo vůbec nic. My jsme si více než tu svatbu vlastně užili den po ní, kdy nám to najednou začalo docházet, a teď se snažíme si užít každý den," svěřil se herec Expresu.

"My jsme si se Šárkou řekli, když jsme se seznámili, jestli nějak nerozšíříme ty naše herecké větve. Že bychom do toho mohli praštit, ať spojíme rodiny Krausových a Vaculíkových, a ono z toho třeba něco vznikne," dodal s úsměvem. Vaculíková zase přiznala, že ji ze začátku ani nenapadlo, že by se mohla do svého kolegy zamilovat.

Dal nás dohromady covid

"Ondra byl můj kolega ve vinohradském divadle, ale nikdy by mě nenapadlo, že by o mě měl zájem. V našem případě může za všechno covid, dal nás dohromady. Začali jsme si psát, volat si a povídat si o všem možném a já skrze toto zjistila, že jsme si bližší, než jsem si myslela," svěřila se Šárka Vaculíková, dnes už Krausová, výše zmíněnému webu.

Nedávno se Šárka s Ondřejem ukázali společně na představení s názvem Milena má problém, které mělo svou premiéru v pražském Divadle Metro a nešlo přehlédnout, že tihle dva k sobě patří.

Manželé se k sobě celý večer tulili a před zraky přítomných fotografů si vyměňovali něžnosti. Herečka měla široký úsměv na tváři a není pochyb o tom, že si vybrala toho pravého. Jak to hrdličkám slušelo, se můžete sami přesvědčit v naší galerii.

Ondřej Kraus je vášnivý jezdec