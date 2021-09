Pamatujete na Šárku Vaňkovou ze SuperStar? Opustila staršího muže a znovu zpívá

Šárka Vaňková

Bylo jí pouhých šestnáct let, když soutěžila v historicky první řadě SuperStar. Tehdy Šárka Vaňková skončila druhá za Anetou Langerovou a dlouhou dobu to vypadalo, že má nakročeno k velké hudební kariéře. Jenže pak se mladá zpěvačka úplně stáhla do ústraní. Čím se dneska Šárka vlastně živí?

Zatímco Aneta Langerová se od vítěžství v SuperStar drží na výsluní, vydala několik desek a pořád koncertuje, o Šárce Vaňkové nebylo dlouhou dobu vůbec slyšet. Skoro to vypadalo, jako kdyby se po sympatické zpěvačce slehla zem. Dvě desky a role ve filmu Ještě v prvních letech po úspěchu v televizním show si Vaňková na nedostatek pracovních nabídek opravdu nemohla stěžovat. Natočila dvě desky Věřím náhodám a Tady a teď, a přestože nikdy nestudovala herectví, díky svojí popularitě dostala roli ve filmu Panic je nanic. Nejvíce se ale Šárka začala prosazovat v muzikálech, objevila se například v Kleopatře, Druculovi nebo Třech mušketýrech. Právě v muzikálovém prostředí potkala svého někdejšího milence, zpěváka Dana Hůlku, a později chodila také s režisérem Filipem Renčem. Jenže jak Hůlka, tak Renč jsou zhruba o dvacet let starší než Vaňková, a proto není divu, že si buvlární média na jejích tehdejších románcích pořádně smlsla. Kromě toho už měla Vaňková zpívání a účinkování v divadelních představení po krk. Zpěvačka najednou zatoužila po úplně obyčejném životě, kde by na ni v jednom kuse někde nečíhali paparazzi fotografové. "Říkala jsem si, že jsem zažila téměř všechno, nějaké splněné sny, vydala jsem CD, zpívala v O2 aréně, hostovala jsem Helence Vondráčkové na koncertech, stála jsem vedle Karla Gotta, natočila jsem film, hrála v muzikálech, takže v podstatě už jsem neměla ani nějaké ambice," vysvětlila Vaňková pro web lifee.cz. Chtěla normální a klidný život V té době se Šárka odstěhovala na Slovensko za novou láskou a na několik let zmizela z pódií. "Mojí největší ambicí bylo žít normální klidný život. Nevracet se domů ve dvě hodiny ráno, vracet se odpoledne, vařit, prát, uklízet a hlavně, ať se o mě nic nepíše. Takže jsem se těšila, až to nastane a dala jsem si od zpívání vlastně takovou pětiletou pauzu," dodala rodačka z Chrudimi. Nakonec Šárka žila v sousední zemi téměř sedm let, pak ale její vztah se starším partnerem skončil, a zpěvačka si znovu balila kufry. "Nic mě tam v podstatě nedrželo, takže jsem se vrátila s pokorou domů. Všichni byli rádi, celá rodina, a asi to je všechno tak, jak má být, prostě jsem tam, kam patřím a osud to sám zase nějak sehrál," uvedla Vaňková, která teď bydlí v Pardubicích. Nedávno zpěvačka nastudovala novou roli v muzikálu. V pražském Divadle Na Maninách si zahraje v představení Robinson Crusoe, kde se znovu potká s dávným partnerem Danielem Hůlkou. Přesto se Vaňková do showbyznysu údajně nevrací naplno a v představení chce zpívat jenom pro radost. Už nějakou dobu totiž pracuje jako obchodní zástupkyně firmy, která prodává vlasovou kosmetiku, a to jí prý zatím naprosto vyhovuje. Pamatujete? Šárka se před časem potkala s ostatními finalisty prvního ročníku SuperStar i porotci Ondřejem Soukupem a Gábinou Osvaldovou.