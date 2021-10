Září štěstím: Šárka Vaňková konečně ukázala partnera, nazpívali spolu i píseň

Od doby, kdy Šárka Vaňková vstoupila do povědomí veřejnosti, uplynulo dlouhých 17 let, během kterých se zpěvačka neuvěřitelně proměnila. Sluší jí to snad více než kdy dříve, což je i vizitkou jejího partnera Richarda Nálepy. Vaňková vedle něj vypadá neuvěřitelně spokojeně a je jasné, že jsou oba zamilovaní až po uši. Dokonce společně nazpívali i romantickou píseň Blízko.

Když se Šárka Vaňková v roce 2004 přihlásila do úplně první řady úspěšné pěvecké soutěže Česko hledá Superstar, možná by ji ani nenapadlo, jak daleko se dostane. Probojovala se až do samotného finále a skončila na druhém místě. Diváci před ní dali tenkrát přednost Anetě Langerové. I tak se ale Vaňkové otevřely dveře do světa šoubyznysu a několik let o ní bylo hodně slyšet. Pak se ale přestěhovala na Slovensko a stáhla se do ústraní. Nyní se ovšem začíná znovu na veřejnosti objevovat. Zpěv jen jako hobby Přestože Šárka Vaňková zpěv miluje, nebere jej jako způsob své obživy. „Svoji profesi jsem vyměnila za koníčka, a proto si dnes můžu s klidem vybrat, kde si zazpívám, co udělám a co řeknu. Nechci být na hudbě finančně závislá. Našla jsem se i v jiných odvětvích," uvedla před časem pro eXtra.cz. Jak bylo z výpovědi zpěvačky znát, možná z hudební scény zmizela i proto, že jí vadila velká pozornost médií. Všechny její vztahy byly veřejně propírány a Vaňková si o sobě častokrát jistě přečetla věci, které ji šťastnou rozhodně neudělaly. Nyní je ve všem opatrnější a soukromí si hlídá více než kdy předtím. Vedle nového partnera jen září Šárka Vaňková se před pár dny vůbec poprvé objevila na veřejnosti po boku svého partnera Richarda Nálepy, se kterým randí už víc jak rok. Při odpovídání na otázku týkající se její lásky byla velmi shovívavá. „Jsem šťastná ve vztahu s Richardem, neskutečně talentovaným muzikantem a zpěvákem. Už jsem vyrostla z toho dělit se o své soukromí s celým světem. Prošla jsem si těžkým a bolavým obdobím," nechala se zpěvačka slyšet. „Jsem teď srovnaná a je to velkou měrou díky jemu a mé rodině. Potkali jsme se náhodou spojila nás hudba a celý průběh vypadá jako z filmu," pochvalovala si současnou životní situaci. S partnerem Richardem v loňském roce dokonce nazpívali společnou píseň s názvem Blízko. Videoklip k ní vyšel vloni v říjnu, kdy mají oba narozeniny. Nadělili si jej tedy jako narozeninový dárek. Šárka Vaňková se s partnerem Richardem Nálepou objevila na veřejnosti: