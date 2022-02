Šárka Vaňková promluvila o svatbě: Tato slova jejího přítele překvapí

Zdroj: Profimedia

Krásná zpěvačka Šárka Vaňková vložila provokativní fotografii na svůj Instagram. Z mladé dívenky, která byla stříbrná v první sérii pěvecké soutěže SuperStar, se stala velmi krásná žena a nebojí se to ukázat.

Debatu mezi jejími sledujícími vyvolalo obrovské tetování na jejích zádech. K samotnému obrázku došlo velmi originálním způsobem, Šárka si v pubertálním věku nechala vytetovat andílka, který se ne úplně vydařil. Po pár letech se rozhodla, že už ho na svém těle mít nechce a proto z malého andílka vzniklo nové tetování.

Muži ze showbyznysu

Vaňková měla krátce po SuperStar dlouhodobý vztah s muzikálovým zpěvákem Danielem Hůlkou. Jejich vztah byl velmi bouřlivý a prošel si hned několika rozchody. Zpěvačka se po posledním rozchodu velmi rychle otřepala a začala randit se známým režisérem Filipem Renčem. Ten na vztah pěl samou chválu kudy chodil, nebál se jí lásku vyznat i veřejně. Dle jeho slov ho Šárka dostala z rozchodu s moderátorkou Kristýnou Kloubkovou. I přestože se Renč s Vaňkovou zasnoubili, ke svatbě nikdy nedošlo. V tichosti a rychlosti se po pár měsících rozešli. Nyní to vypadá, že Šárka potkala konečně toho pravého, po boku hudebníka Richarda Nálepy jen září. V otázkách svatby je ale velmi zdrženlivá, pro Expres prozradila: „Co se svatby týče, raději si nic nemaluji. Vždy když jsem si představovala, jak můj život bude pokračovat, slyšela jsem shora hlasitý smích a samozřejmě to bylo vždy všechno jinak. Jsem ráda, že je nám spolu dobře, že se pořád smějeme a umíme si ten společný čas užít, i když je to teď tak, jak je.“ To, že jejich vztah přežil v době koronavirové pandemie, kdy byli oba dva skoro pořád společně doma, považuje zpěvačka za zásadní zkoušku.

Návrat do muzikálů

Zpěvačka prozradila i to, co ji čeká v následujících měsících po pracovní stránce: „Už se těšíme, až u nás opět přivítáme diváky, protože Robinson si to neskutečně zaslouží. Na léto pak chystáme letní scény s muzikálem a s koncerty Mladí a neklidní, se kterými jsme jezdili loni a bylo to skvělé! Momentálně také vrcholí přípravy na Český ples, který se uskuteční v dubnu v Obecním domě, tak všechny srdečně zvu, už se moc těším.“ V muzikále Robinson Crusoe se dokonce potkává se svým bývalým partnerem Danielem Hůlkou. Během pandemie se živila jako obchodní zástupkyně pro vlasovou kosmetiku. Na zpěvu a hraní v muzikálech nechce být finančně závislá.