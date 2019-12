Je celá z plastu! Takhle dnes vypadá Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág

Po odehrání dvou celkem úspěšných rolí se Vojtková odstěhovala do italské Modeny. Její manžel tam získal práci a zdejší popularita jí byla nepříjemná. V Modeně se věnovala stylistice a kosmetice. To, že se o sebe stará, je vidět na první pohled. Za ta léta se tolik změnila, že už to snad ani není ona. Přiznává pouze plastiku rtů.