Saša Rašilov v minisérii Iveta: Podívejte se, jak se promění v Karla Svobodu

Zdroj: Martin Hykl Czech News Center / CNC / Profimedia

V pokračování minisérie Iveta se objeví několik postav, se kterými Iveta Bartošová přicházela do styku v průběhu devadesátých let. A jednou z nich je i hudební skladatel Karel Svoboda. Toho ztvární herec Saša Rašilov.

Na streamovací platformě Voyo se už příští rok objeví pokračování minisérie Iveta, která vypráví životní osudy zpěvačky Ivety Bartošové. Zatímco první řada se zaměřovala na kariérní začátky zpěvačka a také první lásku v podobě Petra Sepéšiho, řada druhá se bude soustředit na devadesátá léta a s nimi spojené úspěchy a radosti, které se v životě Ivety Bartošové objevily, ale také problémy a první velký skandál.

Známé tváře

V druhé řadě dostane mnohem více prostoru Ondřej Brzobohatý, který si už v prvním třech dílech zahrál Ladislava Štaidla. V minisérii Iveta se ale objeví také hudební skladatel Karel Svoboda, se kterým zpěvačka v té době spolupracovala.

Tvůrci do role Karla Svobody obsadili herce a dabéra Sašu Rašilova a zdá se, že se jim jejich volba vyplatila. Rašilovi totiž úloha hudebníka skvěle padla.

Minisérie Iveta/Saša RašilovZdroj: TV Nova

Karla Svobodu studoval

Saša Rašilov rozhodně neponechal nic náhodě a na svou roli se náležitě připravoval. „Karla Svobodu jsem nakoukal, kde to šlo. Zhlédl jsem dokument o muzikálu Dracula, viděl jsem záznamy z nahrávání písniček s Karlem Gottem a snažil jsem se, samozřejmě ve spolupráci s maskéry, se jeho podobě co nejvíce přiblížit,” nechal se herec slyšet.

Přestože maskéři odvedli maximum a Rašilov je v roli Karla Svobody k nepoznání, pochopitelně není jeho stoprocentní kopií. O to ale podle Rašilova vlastně ani nešlo. „Víc než nějaká stoprocentní věrnost a kopie těch původních postav, tak abychom viděli muzeum voskových figurín, šlo o velmi přesnou a citlivou sondu do té doby. To se mi na tom líbilo nejvíc. Optika tvůrců je zaměřená spíš než na nějakou fresku, kde se míhají známé osobnosti a postavy, na jednoho obyčejného člověka a na jeho osobní a dojemný životní příběh,” dodal ještě.