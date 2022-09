Saskia Burešová nestárne: Prozradila trik, kterému vděčí za mladistvý vzhled

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Saskia Burešová patří k absolutním stálicím českých televizních obrazovek, na kterých se objevuje už celou řadu let. Díky tomu je divákům neustále na očích a ti se už dlouhou dobu podivují nad tím, čím to je, že moderátorka nestárne a působí velmi energicky a mladě. Saskia Burešová nyní konečně odhalila, jak se jí podařilo přelstít stárnutí.

Snad nikdo si nedokáže Českou televizi představit bez moderátorky Saskie Burešové. Na své domovské televizní stanici se objevuje již od roku 1967, kdy vyhrála konkurz do pořadu Poštovní schránka. Po pěti letech se podle informací České televize stala hlasatelkou. V roce 1993 se dočkala vlastního pořadu s názvem Kalendárium, který se natáčí dodnes.

Nad jejím vzhledem se podivují snad všichni

Právě díky tomu, že se Saskia Burešová tolik let objevuje v televizi, si spousta diváků začala všímat toho, že moderátorka vypadá už léta prakticky stejně a ve své podstatě vůbec nestárne. Kdo by si ale myslel, že za to televizní osobnost vděčí plastickým chirurgům anebo různým estetickým zákrokům, ten by se šeredně spletl. Saskia Burešová si totiž mladistvý vzhled udržuje až směšně jednoduše.

Jak totiž před časem prozradila pro eXtra.cz, stáří se jí podařilo zastavit krátkým ranním rituálem, během kterého si nejdříve omyje obličej vlažnou a následně studenou vodou. Dbá ale také na dostatek spánku a věnuje se i sportu.

Reakce lidí ji těší

„Docela cvičím. Ne ale z důvodu ješitnosti, abych měla figuru jako laňka. Mám docela problémy s páteří, takže každé ráno poctivě cvičím. Jinak proto, jak vypadám, nedělám vůbec nic. Přes deset let jsem nebyla na kosmetice. Nenechala jsem si píchat žádné botoxy a podobné nesmysly,” vysvětlila Saskia Burešová, která si ovšem nemyslí, že by se v průběhu několika let vůbec nezměnila.

Podle ní za názorem diváků stojí to, že ji zkrátka všichni vídají pravidelně a už několik let. „Když se s někým nevidíte dvacet let, tak pak rozdíl poznáte, u mě to bylo stejné. Ale lidé mi říkají často, že se neměním, tak to mě samozřejmě těší,” radovala se moderátorka.