Saskia Burešová se směje naposledy, Kalendárium trhá rekordy ve sledovanosti

Po kauze s hercem Vojtou Kotkem, který si v pořadu Máme rádi Česko veřejně vystřelil z moderátorky Saskii Burešové, raketově vyletěla sledovanost jejího Kalendária. Oproti únoru se teď na pořad dívá o téměř sto tisíc diváků více. Z nešťastné kauzy tak vyšla jako jasný vítěz Saskia Burešová.

Nešťastným vtipem k vysoké sledovanosti

Kalendárium vysílá Česká televize pravidelně každou neděli od 9:45 do 10:00 na ČT1. Na konci února ho sledovalo okolo 360 tisíc lidí. Po nevhodné historce Vojty Kotka v primácké show Máme rádi Česko vyletěla křivka sledovanosti k neskutečným 450 tisícům diváků. Kotek tehdy pronesl na adresu legendární moderátorky: „Můj známý měl na návštěvě před šesti sedmi lety kamaráda z Ameriky. A viděl u nás v televizi nějaký pořad, který moderovala Saskia Burešová. A řekl tomu mému kamarádovi neuvěřitelnou věc. Že nechápe, jak je možné, že je Česká republika takhle dopředu před Amerikou. Že u nás, tady v Česku, moderují pořady trans lidi,“ řekl Vojta, který zřejmě ani netušil jaký humbuk touto historkou způsobí.

Burešová omluvu odmítla

„Mě to rozhodně nemohlo ponížit. Protože duševní buranství mě nemůže ponížit,“ komentovala historku Kotka Burešová. Herec se snažil situaci zachránit, moderátorku pozval do pořadu Inkognito, kde jí chtěl předat kytici a veřejně se jí omluvit. Saskia po zhlédnutí celého pořadu, kde si z ní dělali legraci i ostatní účastníci, jako byl například Jakub Prachař nebo moderátor show Libor Bouček, pozvání odmítla. Kotkovi přes média vzkázala, ať peníze, za které by koupil květinu, raději pošle na pomoc Ukrajině. Na závěr na adresu herce pronesla: „Že si z vás dělají srandu lidé, kteří nejsou vašimi vrstevníky a vůbec vás neznají, to je podle mě opravdu opovrženíhodné. Je to otázka inteligence,“ uzavřela celou nešťastnou situaci v pořadu Face to Face.

Ocenění pro primácké muže

Kotek, Prachař a Bouček se o svá místa v show Máme rádi Česko rozhodně bát nemusí. Tiskové oddělení TV Prima se po skandálu vyjádřilo pro extra.cz jednoznačně: „Televize Prima za moderátorem Liborem Boučkem i Jakubem Prachařem plně stojí. Brzy na obrazovkách oslavíme jubilejní 100. díl pořadu, kde oba zaslouženě oceníme. Žádný jiný zábavný pořad na televizi Prima nedokázal získat takovou diváckou přízeň jako právě Máme rádi Česko.“