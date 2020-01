Saskia Burešová a láska s tajuplným Francouzem: Jak to odnesl její manžel?

Potkali se v České televizi, kde se do ní režisér Petr Obdržálek takřka hned zamiloval. Saskia ale nebyla žádná dívka na jednu noc, a tak jeho pozvání na panáka do filmového klubu odmítala. Roli v tom hrálo i to, že si myslela na někoho jiného.

"Tenkrát jsem byla zamilovaná do jednoho Francouze, tak jsem to jeho balení moc neopětovala. Prostě zase jeden režisér," řekla Saskie Blesku pro ženy. Vypadá to, že rudovlasá hlasatelka měla ctitelů víc, než dokázala zvládnout. Muži po ní prahli, ale sladké „ano“ řekla až Petrovi, který ji dlouho dobýval. Z lásky si vzala jeho příjmení a jmenuje se Obdržálková. Veřejnost ji má ale stále za Burešovou. Právě kvůli tomu se často dostává do komických situací.