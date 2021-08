Nestárnoucí Saskia Burešová: Odmítá botox a má účet na TikToku

Moderátorka Saskia Burešová asi nejvíce překvapuje tím, že už desítky let vypadá pořád stejně. Přesto bývalá hlasatelka tvrdí, že na kosmetiku nechodí a zásadně odmítá botox. Jejím receptem, jak být pořád v kondici, je pozitivní přístup k životu. To nakonec dokázala i v době, kdy jí nevyšlo podnikání a dvakrát prakticky skončila na dlažbě.

„Nikdo mi nevěří, že o sebe opravdu nepečuji. Akorát se vždy snažím dobře odlíčit, protože to je pro pleť důležité. Snažím si zachovat čistou mysl, nepřipouštět si velké starosti, dívat se na svět pozitivně," řekla Burešová v rozhovoru pro web zena.aktualne.cz.

Málokdo by opravdu hádal, že Saskia Burešová oslavila už pětasedmdesáté narozeniny. Na svět přišla na Slovensku ve městě Tornaľe u maďarských hranic jenom proto, že tam rodiče zrovna byli na služební cestě. A protože moderátorčina maminka milovala holandského malíře Rembrandta, pojemenovala dceru po jeho manželce Saskii.

Chtěla hrát Barunku v Babičce

Původně Burešová na kariéru televizní hlasatelky vůbec nepomýšlela. Studovala divadelní fakultu, a proto se přihlásila na roli Barunky do televizní adaptace Babičky. Vytouženou práci sice nezískala, zato ale padla do oka mamince Jaromíra Hanzlíka. Ta totiž navrhla, že by mladá dívka mohla zkusit štěstí jako moderátorka. A podařilo se, Saskia začala s Eduardem Hrubešem uvádět čtrnáctideník pro vojáky Poštovní schránka. Objevila se například také v Televarieté a na silvestra v roce 1992 dostala důležitý úkol – o půlnoci měla celému národu oznámit, že se rozpadá Československo.

Jako vystudovaná herečka si Saskia zahrála si ve filmech Kudy kam?, Velká filmová loupež a mihla se i v seriálu Vyprávěj. Kromě toho už téměř třicet let uvádí legendární pořad Kalendárium. „Každý týden jsem na obrazovce. Je to už osmadvacet let neděli co neděli. S chřipkou, angínou, po operaci, se zlomenou nohou, za jakýchkoli okolností. I když jsem už někdy říkala, ať za mě někdo zaskočí, v televizi to ale odmítli, že musím já," řekla pro eXtra.cz.

Za dobu, kdy Burešová pořad moderuje, několikrát uvažovala, že skončí. Protože jí ale fanoušci děkují za relaci, která přináší spoustu zajímavostí o výročích a slavných osobnostech, zatím se k tomu nechystá. „Za těch sedmadvacet let, co Kalendárium uvádím, mě ta otázka samozřejmě napadla. Když se ale pak setkám s lidmi na ulici nebo v městské hromadné dopravě a oni mě oslovují a říkají mi, že jsou rádi, že ten pořad stále existuje, že se na něj rádi dívají, přináší jim nové informace a že si dokonce nedovedou představit neděli bez Kalendária, tak si říkám, že ta moje práce má smysl, a chmurné myšlenky odejdou," uvedla pro zena.cz.

Přestože v televizi moderátorka vystupuje jako Burešová, ve skutečnosti se jmenuje Obdržálková. Po svatbě s manželem Petrem přijala jeho příjmení, což prý podle jejích slov přináší spoustu komických situací. Se svým mužem, který je režisérem, se Saskia seznámila v práci a dneska spolu připravují oblíbené Kalendárium. I po letech si prý pořád mají co říci a nenudí se spolu. „Slyšela jsem od kamarádek, že v důchodu pak může být docela nezvyk trávit dny s partnerem, kterého jste celé roky vídala jenom večer a o víkendech. My si ale máme s manželem stále co říci a máme stejné zájmy," popsala upřímně pro iDNES.cz.

Vím, co se děje na instáči a TikToku

Saskia je maminkou jediného syna Petra, díky kterému je dvojnásobnou babičkou. Vnučkám je dneska patnáct a sedmnáct let. „Už jde o dospělé ženy, můžu si s nimi o čemkoli popovídat. Jsou docela moudré. A navíc, když je člověk ve společnosti takhle mladých lidí, sám taky omládne. Zajímám se o všechno a ony pro mě mají zase úplně jiné podměty než vrstevníci. Přesně vím, co se děje ve škole, na instáči a na TikToku," řekla Burešová pro eXtra.cz.

V životě známé televizní hvězdy ale nebyly všechny dny jenom štastné. Kdysi se moderátorka rozhodla, že bude podnikat a dvakrát ne vlastní vinou zkrachovala. Nejdříve si chtěla otevřít kosmetický salón, a proto zrekonstruovala pronajaté prostory. Pak se ale objevil příbuzný majitele domu a zažádal o navrácení. Při druhém pokusu se situace téměř opakovala. Burešová si vzala půjčku, za kterou ručila veškerým majetkem, a znovu se pustila do úprav budoucího salónu. „Když jsme se po letech dostali z nejhoršího a poplatili dluhy, majitel domu se zastřelil. Dědicové dům okamžitě prodali zahraniční firmě. Byli jsme znovu na dlažbě. Zbyl jen pocit absolutní nespravedlnosti," popsala nešťastnou zkušenost Saskia pro Aha!

I když moderátorce bude za pár let osmdesát, pořád si prý připadá duševně mladá a příliš nebilancuje. „Já si nic takového nepřipouštím. Že věk je jenom číslo, je možná klišé, ale pravdivé klišé. Mám dostatek energie, stále mám plány do budoucna a podobně. Vůbec na to nemyslím, i když někdy, když večer ulehnu, tak si říkám: ‚To není možný. Opravdu už je mi tolik let? To je blbost!‘ Sama tomu nevěřím," dodala Burešová se smíchem pro eXtra.cz.

Poslechněte si rozhovor, který se Saskií Burešovou vedl Aleš Cibulka v pořadu Blízká setkání.

Zdroj: Youtube