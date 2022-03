Saskia Burešová vrací úder Kotkovi: To už je demence, je hloupý!

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Saskia Burešová nestačila žasnout nad tím, jaká slova zazněla na její osobu v premiérovém díle pořadu Máme rádi Česko. Tam o ní Vojta Kotek mluvil v souvislosti s transgender lidmi, načež se toho všichni přítomní chytli a bavili se na její účet. Saskia Burešová chování zúčastněných považuje za dehonestaci svojí osoby a nešetřila ani ostřejšími slovy. O Kotkovi, kterého dle svých slov měla dříve ráda, prohlásila, že je hloupý, a jeho chování označila za duševní buranství.

Zpočátku se ještě zdálo, že se podaří situaci nakonec poměrně snadno vyřešit a všichni se nad ní společně zasmějí. O tom si nyní ale Vojta Kotek i další účastníci z nejnovější epizody pořadu Máme rádi Česko mohou nechat jen zdát. Moderátorka Saskia Burešová byla naprosto v šoku z toho, co na její adresu v show zaznělo. Vojta Kotek totiž vyprávěl příběh o tom, jak před lety přijel do Česka z Ameriky kamarád jeho kamaráda a všiml si v televizi nějaké relace, kterou Saskia Burešová moderovala. Při tom prý prohlásil, že je Česká republika mnohem napřed oproti Americe, když zde moderují pořady transgender lidé. Historce se mnozí okamžitě začali smát, tím to ale neskončilo. Moderátorku si totiž v průběhu večera vzali na paškál i další.

Já nejsem jejich kamarád

Jak uvedla Saskia Burešová v pořadu Face To Face, než celou epizodu Máma rádi Česko zhlédla, měla za to, že výrok Vojty Kotka, který prvně slyšela v ukázce na zmíněný díl, byl jen vytržený z kontextu. Ostatně to moderátorce po telefonu sám Kotek říkal. Saskia Burešová tak věřila, že se možná v celém díle historka o kamarádovi ztratí a nikdo jí nebude věnovat větší pozornost. Jenže během natáčení si známé tváře stříleli z moderátorky hned několikrát.

Saskia Burešová se na celou epizodu podívala a nestačila se divit. „On tam říká: ‚Tohle je moje mužstvo Vlásenkářů Saskie Burešové,’,” vyprávěla moderátorka. „To už je demence, jako pardon,” řekla k tomu ještě, přičemž si ťukala na hlavu. „A teď ono to pokračuje. Oni si to házeli jako bumerang,” pokračovala s tím, že se slov Kotka chytili další a do moderátorky se začali strefovat. Saskia Burešová nechápe, proč se jí nikdo z přítomných nezastal. „Já jsem trochu jiná generace, já nejsem jejich kamarád. Kdyby se tam kopali do zadku mezi sebou, ať si dělají, co chtějí, ale já je neznám,” řekla Burešová, která jejich slova bere jeho dehonestaci. Hlavně pak moderátor Libor Bouček podle ní měl neuctivé vtipkování zastavit. A vzhledem k tomu, že pořad není natáčen živě, měl tedy alespoň režisér ony jízlivé poznámky z finální verze dílu vystřihnout.

Pozvání do pořadu odmítla

Ještě předtím, než byla ona epizoda show Máme rádi Česko odvysílána, měla se o týden později Saskia Burešová objevit coby VIP host v pořadu Inkognito. A televize Prima chtěla nepříjemnost vyřešit tím, že by za Burešovou dorazil do studia sám Kotek, předal by jí kytici a za svá slova se jí veřejně omluvil. Poté, co ale nestárnoucí moderátorka viděla, co všechno o ní v relaci Máme rádi Česko padlo za slova, rozhodla se pozvání odmítnout. Dle svých slov nechce jít do prostředí, které je nekorektní a vůči její osobě možná i nepřátelské.

Nakonec prohlásila, že Kotkovo chování považuje za duševní buranství, které ji nedokáže urazit. Na druhou stranu věří, že historku o transgender moderátorech herec nemyslel jistě zle, jen si možná neuvědomil, jakou dohru jeho slova mohou mít, neboť je hloupý.