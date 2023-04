Šikana si nevybírá: Vzpomínky na základní školu děsí Schickovou, Polívku a další

Zdroj: Profimedia

Šikana se ve společnosti objevuje v posledních letech hlavně na internetu. U malých a dospívajících dětí je ovšem stále i uvnitř školního prostředí. Své si zažily i známé celebrity, které se nebojí otevřeně o svých zážitcích mluvit. Mezi ně patří například modelka Kristýna Schicková, herec Lukáš Hejlík, hudebník Ondřej Brzobohatý a MMA zápasník Zdeněk Polívka.

Hubená, vysoká a světově uznávaná modelka Kristýna Schicková otevřela svou třináctou komnatu na Instagramu. Otevřeně popsala zážitky ze základní školy, kde si ji spolužačky dobíraly hlavně kvůli jejímu vzhledu. O pár let později se z ní stala vyhledávaná modelka.

Staré rány ze školy

Maminka dvou malých dětí si vyrazila odpočinout do Dubaje. Svým sledujícím nechala nahlédnout do luxusního resortu, ve kterém ukázala nejen své sexy křivky. Starší sestra slavného českého fotbalového útočníka Patrika Schicka zavzpomínala na doby, kdy nebyla rozhodně tak šťastná a spokojená jako teď. „Žiju život, který jsem si vysnila,“ rozplývala se u svých fotografií z Dubaje. „Když jsem před 15 lety začínala s modelingem, holky na základce byly zlé! Dost často měly trapné průpovídky na moji hubenou postavu, výšku, ale nejvíce na mé husté obočí… Abych zapadla do party a nemusela neustále poslouchat tyhle narážky, celé obočí jsem si tenkrát vytrhala do úzkých čárek. V agentuře se tehdy málem zhroutili. Právě díky němu jsem se dostala do světa módy! Naštěstí narostlo brzy zpět. Teď je husté obočí zase trendy a chce ho každá. No… já ho mám! Svoje a přírodní! A ty nány, co mi vždycky záviděly, teď můžou závidět dál. PS - vím, že mne všechny sledujete,“ rýpla si nevybíravě do bývalých sokyň.

Šikana mezi celebritami

Schicková není jediná hvězda, která šla se vzpomínkami na nepříjemné dětství ven. Pro projekt Zkola se zmínil se svou vzpomínkou na dětství i herec Lukáš Hejlík. Ten byl v jednu chvíli obětí šikany. “Do dneška si pamatuju, jak jsem zařídil, aby si jednoho kluka, kterého jsem neměl rád, celá třída vymazala z fotky. Představa, že by to někdo udělal mně, je naprosto děsivá.”

Muzikant Ondřej Brzobohatý si šikanu zažil už ve čtvré třídě základní školy. “Já už jsem se kolikrát bál jít na chodbu, protože jsem věděl, že mi buďto vstoupí do cesty, nebo mi něco vezme. Postupně šikana přerostla ve fyzické napadání, ale jeho spolužáci to tehdy nechtěli řešit. Je nutné problémy řešit. Nikoliv hledět bokem, tvářit se, že neexistují, nebo projevovat lhostejnost,” dodal ke svým vzpomínkám.

Tvrdou šikanou si prošel i nyní úspěšný MMA zápasník a přítel Lucie Vondráčkové Zdeněk Polívka.Ten kvůli zlým spolužákům naschvál propadl, aby s nimi nemusel chodit do stejné třídy i další roky. „Bylo to pro mě jako malého kluka tehdy hodně náročné na psychiku. Proti šikaně jsem bojoval tak, že jsem schválně propadl, abych nemusel být s těmi spolužáky ve škole. Teď, když se na to zpětně koukám, tak mi tohle období hodně dalo,“ prozradil v rozhovoru pro iSport.