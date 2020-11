Co vzkázal Harrison Ford, když zjistil, že zemřel jeho filmoý otec Sean Connery?

Herec Sean Connery se zapsal do povědomí diváků především díky svým rolím legendárního agenta Jamese Bonda, kterého ztvárnil celkem v sedmi filmech. Po opuštění světa „bondovek” však na herecký svět nezanevřel a objevil se v desítkách dalších snímků. Mezi ně patří i třetí část filmu Indiana Jones s podtitulem Poslední křížová výprava.

V něm si Sean Connery zahrál otce hlavního hrdiny v podání Harrisona Forda. Teď na legendu filmu nyní zavzpomínal. „Byl mým otcem, ne v životě, ale ve třetím díle Indiana Jonese. Nevíte, co je to potěšení, dokud vám někdo nezaplatí za to, abyste vzali Seana Conneryho na projížďku na motorce na hrbolaté a zkroucené hornaté cestě. Bože, tolik jsme si to užili. Jestli je Sean v nebi, tak doufám, že tam mají golfové hřiště. Odpočívej v pokoji, drahý příteli,” nechal se Harrison Ford slyšet pro Variety.