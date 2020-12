Přesná příčina smrti Seana Conneryho: Úmrtní list odhalil, na co herec zemřel

„I když už na tom otec nebyl nějakou dobu dobře, všichni se v sobě snažíme tuto smutnou událost, ke které došlo teprve před chviličkou, zpracovat. Je to smutný den pro všechny, kteří mého otce znali a milovali. Zároveň je smutnou ztrátou pro fanoušky na celém světě,” uvedl po smrti Seana Conneryho pro BBC jeho syn Jason.

„Trpěl demencí a vybralo si to svou daň. Nebyl to už život pro něj. Poslední dobou nedokázal vůbec vyjádřit, co chtěl říct. Jeho odchod byl velice poklidný, zemřel ve spánku. Byla jsem s ním i v moment, kdy z tohoto světa odešel. Takhle to chtěl,” prozradila po smrti Seana Conneryho jeho manželka Micheline.