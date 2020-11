Sean Connery zemřel: Manželka popsala trpké poslední chvíle života!

Sean Connery prožil se svou manželkou Michelinou neuvěřitelných 45 let a byla při něm až do poslední chvíle! Hercova láska nyní prozradila, co dělal před smrtí a jak z tohoto světa odešel!

Sean Connery se za svou dlouho kariéru stal hvězdou pro několik generací! Pro mnohé jediný opravdový James Bond ale bohužel o víkendu ve svých devadesáti letech zemřel.

Herec byl velikým milovníkem golfu, kterému propadl po natáčení Goldfingers a této zálibě se věnoval po svém odchodu z branže velmi aktivně. Mimo jiné právě na golfovém hřišti potkal v roce 1970 svou druhou manželku Micheline.

Dvojice si ihned padla do oka a prožili spolu krásný a dlouhý život, poslední měsíce ale nebyly pro Conneryho a jeho blízké vůbec jednoduché!

"Trpěl demencí a vybralo si to svou daň. Nebyl to už život pro něj. Poslední dobou nedokázal vůbec vyjádřit, co chtěl říct. Jeho odchod byl velice poklidný, zemřel ve spánku. Byla jsem s ním i v moment, kdy z tohozo světa odešel. Takhle to chtěl," prozradila manželka herce.

"Byl úchvatný a prožili jsme spolu krásný život. Byl dokonalým vzorem muže. Bude to bez něj velice těžké, to vím, ale nemohlo to bohužel trvat věčně a odešel v míru," vzpomíná Michelina s láskou.

