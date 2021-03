To je lásky! Děti legendárních českých sportovců tvoří pár

Odmalička k sobě měli blízko a byli dobrými přáteli. Sebastian Korda a Ivana Nedvědová. Před časem však jejich přátelství přerostlo v něco víc. Děti legendárních českých sportovců Pavla Nedvěda a tenisty Petra Kordy tvoří pár. Láskou na sociálních sítích doslova srší!

Možná se to dalo i čekat. Dcera Pavla Nedvěda Ivana a syn tenisty Petra Kordy Sebastian spolu de facto vyrůstali. Časem však k sobě měli stále blíž, jejich náklonnost se ale provalila až poté, co si začali navzájem na Instagramu láskyplně komentovat příspěvky. Podle webu TN.cz dokonce Korda zveřejnil video, na kterém v roušce líbá tvář Ivany. Vše je tedy jasné.

Doba jim nepřeje

Spolu jim to opravdu sluší a dle příspěvku na sociální síti jsou oba velmi šťastní. Kámen úrazu je však právě probíhající pandemie koronaviru. Nad tou si povzdechl i sám Sebastian. „Rok 2021 je boj,” napsal na sociální síti dvacetiletý tenista. Stejně to podle všeho cítí i Ivana, která velmi brzy přispěchala s reakcí. „Ještě další čtyři týdny,” napsala.

Ivana Nedvědová je momentálně v Praze, zatímco její milý zůstává na Floridě. Kvůli nejrůznějším nařízením se tedy dvojice musí vyrovnat s tím, že se několik týdnů neuvidí. O to radostnější poté ale jejich setkání určitě bude! Doba, kterou milenci stráví bez sebe také zcela jistě vztah prověří a případně jej ještě posílí.

Znají se téměř odmala

Sebastian a Ivana se seznámili na Floridě. Tam žijí Kordovi již několik let. Jejich rodiny spolu často trávili prázdniny. Nedvědovi si nakonec na Floridě rovněž pořídili sídlo. „Hlavně kvůli dětem jsem chtěl, abychom do Ameriky jeli a ony se zlepšily v angličtině. Jen s italštinou by si nevystačily,” nechal se podle Blesku slyšet Pavel Nedvěd.

Dvojice působí velmi spokojeně a navzájem se k sobě i velmi hodí. Vzhledem k tomu, že se jejich rodiny dobře znají, určitě mají z jejich vztahu radost i rodiče. Až přijde ten správný čas a dojde k rozvolňování restrikcí, určitě pár na sociální síti zveřejní další společné fotografie.