Rozvádějící se Roman Šebrle už se stihl líbat s jinou, manželka se tomu smála

Krátce před vánočními svátky Roman Šebrle překvapil veřejnost, když prozradil, že se po více jak dvaceti letech rozvádí se svou manželkou Evou. Jen pár dní poté už ale prokázal, že je opět pevně v sedle. Při oslavách příchodu nového roku totiž ve své náruči držel neznámou blondýnku a vyměňoval si s ní vášnivé polibky.

I když je mnozí vnímali jako ideální pár, který nic jen tak nerozdělí, po takřka čtvrtstoletí dospělo manželství Romana Šebrleho a jeho manželky Evy do svého konce. Jako první o této skutečnosti informoval deník Blesk. „Už mají sepsanou žádost o rozvod. Pro lidi, kteří se kolem nich pohybují, to není až takový šok nebo blesk z čistého nebe. Delší čas bylo zjevné, že to pěkné mezi nimi nějak vyhaslo a vztah se rozdrolil,” nechal se pro zmíněnou redakci slyšet zdroj ze sportovního prostředí.

Nerozvádíme se

Poté, co se na internetu začaly objevovat nejrůznější zprávy o tom, že je manželství Romana Šebrleho v troskách, rozhodl se uvést věci na pravou míru sám moderátor a bývalý desetibojař. „Je to pravda, je mi to líto. Prostě takový je život a někdy se to tak vyvine,” řekl Šebrle velmi stručně pro CNN Prima News a potvrdil tak zprávy, u kterých se mnozí domnívali, že se ukáží jako lživé.

Jenže jak později řekla jeho stále ještě manželka Eva, s rozvodem to zdaleka není tak žhavé, jak zdroj z jejich okolí tvrdil. „Nerozvádíme se, jsme ve společné domácnosti a jsme v pohodě,” řekla Eva Šebrlová na dotaz webu Expres. „Nic podepsaného nemáme, všude se píše, že jo, ale není to tak. Zatím se nerozvádíme, řešíme různé jiné věci. Nic více k tomu říkat ale nebudu,” dodala ještě.

Útěchu hledal v náručí neznámé blondýnky

Přestože jsou zprávy o rozpadu manželství stále velmi čerstvé a podle Šebrlové se rozvod zatím nekoná, pohledný moderátor neztrácel čas a novoroční oslavy trávil ve Špindlu, kde většinu večera trávil tancem, popíjením a také líbáním s neznámou kráskou. A ze snímků, které zveřejnil deník Blesk, je více než jasné, že si její přítomnost náležitě užíval. Manželka Eva si však z bujarého řádění moderátora zřejmě nic nedělala. „To se ke mně ještě nedostalo,” řekla se smíchem Expresu na dotaz, co si o fotkách myslí. Zdá se tedy, že si oba již žijí svým životem a skutečně společně ladí jen detaily rozvodu. A to naštěstí po dobrém.