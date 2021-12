Roman Šebrle potvrdil rozvod: Někdy se to tak vyvine, smutní sportovec

Zdroj: Profimedia

Když se objevily spekulace o tom, že se televizní moderátor a bývalý desetibojař Roman Šebrle po více než jednadvaceti letech manželství rozvádí se svou ženou Evou, mnozí zprávě nemohli uvěřit. Smutnou informaci nyní ovšem sám Šebrle potvrdil.

Byli spolu dlouhých 21 let, tvořili jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu a zdálo se, že společně překonají všechny překážky, které jim do cesty život přinese. Dokonce i v roce 2018, když byl moderátor a bývalý desetibojař Roman Šebrle fotografy přistižen při velmi důvěrném chování se sekretářkou na letním večírku televize Prima, jeho manželka Eva v sobě našla dostatek lásky a schopnosti odpustit, že mu skandál prominula. Po čase se ovšem začaly podle všeho objevovat další problémy, které už ale ani jeden z nich zkrátka vyřešit nedokázal. Manželé se totiž nyní rozvádí. Se zprávou jako první přišel deník Blesk.

Je to pravda

„Už mají sepsanou žádost o rozvod. Pro lidi, kteří se kolem nich pohybují, to není až takový šok nebo blesk z čistého nebe. Delší čas bylo zjevné, že to pěkné mezi nimi nějak vyhaslo a vztah se rozdrolil,” nechal se pro zmíněnou redakci slyšet důvěryhodný zdroj z okolí manželů. Podle jiného zdroje, který se o informace podělil s webem eXtra.cz, to ale u Šebrlových nebylo s rozvodem zas tak žhavé. Manželé se o něm sice bavili, finální slovo ale ještě prý nebylo vyřčeno.

Nakonec s odpovědí přišel sám Roman Šebrle, který chtěl uvést věci na pravou míru a předejít dalším spekulacím. „Je to pravda. Prostě takový je život a někdy se to tak vyvine,” řekl v krátkosti pro pořad Showtime na CNN Prima News.

Vztah skřípal delší dobu

Přestože není stále jasné, co se mezi Romanem a jeho manželkou Evou stalo, ze slov moderátora je zřejmé, že se snaží brát věci takové, jaké jsou, a se situací je smířený. Již delší dobu se proslýchalo, že jejich manželství nefunguje. I fanoušci si na sociálních sítích začali všímat, že manželé dávno nezveřejňují tolik společných fotografií, jako tomu bylo v minulosti.

Ještě vloni na jejich 20. výročí svatby Šebrle publikoval snímek se svou manželkou. „20 let! A recept? Já si prostě dělám… co žena chce,” napsal tenkrát k fotografii. Letos se už žádná jejich společná fotografie při příležitosti oslav 21. roku spolu neobjevila.